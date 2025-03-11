Древние Русы - всё? О том как продвигается работа над игрой

Помимо новости о возможной смене названия описанной в этой статье, в связи с участившимися негативными обзорами в Steam, от пользователей заявляющих что «работу над игрой прекратили», главный разработчик игры вышел на связь и сообщил новости о том как на самом деле продвигается разработка.

Я начал замечать негативные отзывы о том, что разработчик якобы забросил проект. Даже не знаю, откуда люди приходят к таким выводам, но да ладно. Игра не просто не заброшена — она делается круглосуточно. Поскольку короткие и частые обновления оказались невозможны, прошу вас набраться терпения. Зато за длительное ожидание обновления вы получите намного больше контента, чем планировалось.

Со слов разработчика, игра разрабатывается полным ходом, более того, первое обновление планируется больше чем заявлялось изначально. Напомню что изначально выход игры должен быть поделён на 4-7 обновлений, с постепенным добавлением новых территорий и квестов. Первой из которых должен был стать "Алый Яр", к нему нас и ведут квесты оставшиеся после прохождения того контента, который у нас уже есть.

Я решил выпустить не только Алый Яр и его окрестности, но и зимние горы, и Хладный Яр, и даже немного Тёмного леса. Это очень большая часть сюжета (более 60%), а также множество дополнительных заданий.

Основной причиной для задержки стала озвучка. Ведь для того что бы перейти к ней нужно полностью доработать и утвердить квесты и текст в них, ведь при их последующем изменении начнут происходить расхождения с озвучкой. По хорошему, придется всё переозвучивать, а бюджетов у студии нет.

Сейчас идёт этап полировки и проработки квестов и их текстов. Моя основная задача — как можно скорее отправить тексты на озвучку, но для этого я должен доработать квесты: доделать те, что ещё не готовы, протестировать те, что уже завершены, чтобы убедиться, что с текстами и заданиями всё в порядке. Зачастую в ходе тестирования и разработки приходится сильно изменять текст или сюжет — удалять либо, наоборот, добавлять новые детали.



Озвучка — главная причина, по которой я не могу выпускать обновления часто. Я должен отправить как можно больше текста, но перед этим убедиться, что он больше не изменится. Поэтому мне необходимо создать как можно больше квестов до начала озвучки.

Тут, на самом деле всё логично. Качественная озвучка от студии GameVoice является одним из достоинств игры выделяющим их на фоне конкурентов. Так же, разработчик объяснил с чем связано отсутствие новой информации/демонстраций по игре и поделился прогрессом в написании, интеграции квестов.

А так как квесты — это очень трудоёмкая и монотонная работа, она занимает значительную часть моего свободного времени, из-за чего я не могу часто показывать игровой контент. Изначально квесты создаются без финальной полировки: модели используются временные, локации тоже. Всё это заменяется достаточно быстро, но только в самом конце, уже после отправки текстов на озвучку. Это и есть причина, по которой я пока ничего не показываю, хотя контента в игре уже появилось просто гигантское количество — от заданий до полной переработки боевой системы.



На данный момент в игре написано 85 квестов, из которых 50 (включая ранний доступ) уже запрограммированы и внедрены в игру. Для следующего обновления мне нужно запрограммировать ещё 20–25 квестов, а затем ещё столько же для следующего обновления. Таким образом, общее количество квестов перевалит за 100. Для сравнения: в первой Готике было около 100 квестов, и те, кто играл, знают, что это довольно много для не слишком большого мира.

Из интересного для себя я тут подметил то, что разработчик упомянул полную переработку боевой системы. По моему мнению боевая система в игре и вправду нуждалась в доработке, она не была сходу понятно большей части игроков, к ней было сложно привыкнуть и ощущалась она слегка «топорно», как верно подметил один из комментаторов под моим постом о ней.

Как только квесты будут завершены, работа пойдёт гораздо быстрее, и я смогу начать показывать больше контента: скриншоты, видео, изменения боевой системы, новых врагов, боссов и многое другое.

Резюмируя всё написанное разработчиком, новости конечно хорошие, а слова обнадеживающие. Хотя, конечно же, хочется увидеть больше. Какие-то демонстрации игрового контента, новые территории и врагов. Но тут остается только верить словам разработчика и ждать.