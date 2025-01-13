Моддеры воссоздали пролог Icewind Dale в Skyrim

Моддеры воссоздали пролог из классической изометрической 2D RPG: Icewind Dale в Skyrim. Таким образом, вы сможете исследовать эту локацию в 3D. Кроме того, мод включает в себя несколько квестов, которые вам предстоит выполнить.

Если говорить подробнее, то в The Elder Scrolls V: Kuldahar вы сможете исследовать тихую рыбацкую деревушку Истхейвен и живописное поселение друидов Кулдахар, расположенные в самых северных регионах мира Фаэруна.

Мод включает в себя новые области для исследования и множество уникальных NPC, с которыми можно пообщаться в рамках множества небольших квестов. Игроки также найдут более 15 новых видов оружия. Кроме того, можно найти несколько уникальных зачарованных предметов. А еще здесь есть функциональная система классов, слегка вдохновленная старыми правилами DnD.

Обратите внимание, что это НЕ ремейк всей игры Icewind Dale в Skyrim. Так что не ждите ничего сложного. Вместо этого считайте, что это легкая демонстрация того, как может выглядеть Icewind Dale на движке Skyrim.