The Elder Scrolls 6 2028 г.
8.3 503 оценки

Bethesda ищет талантливых разработчиков для "создания миров"

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Procy_on
Новости

Руководство Bethesda Game Studios щекочет любопытство талантливых представителей индустрии, сообщая им, что открыто множество вакансий для "строительства миров" и участия в разработке грядущих видеоигр от создателей Fallout, The Elder Scrolls и Starfield.

На волне энтузиазма сообщества, вызванного многочисленными анонсами и сюрпризами Starfield Direct, американский издатель и разработчик, связанный с Microsoft, смотрит в будущее и говорит, что заинтересован в расширении штата сотрудников, чтобы принять всех желающих внести свой вклад в разработку предстоящих игр.

Упоминание о "создании миров" повторяется как на официальном сайте Bethesda, так и в инфографике, размещенной в соцсетях, с изображениями Волт-Боя из Fallout, главных героев Starfield и локации, показанной в тизере The Elder Scrolls.

Между тем, Тодд Говард недавно признался, что The Elder Scrolls 6 может стать последней его игрой.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Talendor3
7
Combine-47

Блэкджек скачаем с Нексуса.

Ш*юх - с Секслаба.

2
Freund Benno

Жаль что их их не искали во время разработки старфилда

3
Niko71790

щас бы искать разработчиков миров, когда куча недоделок и висяков накопилась

2
Sneaky Pete

Миров..: это они про планеты в старфилд?))

0
Greyfox359

очередная попытка бетесды продать нам моды, думаю что миры это планеты и возможные развития сюжетов на них. обещали же длительную поддержку старфилда

0
Janekste

Даже если это так. Это плохо? Всё-таки в старфилде 1000 планет. Как-то нужно заполнять всё это контентом. Маловероятно, что разработчики сами будут это делать. У беседки большая фан.база. Проще найти мододелов, да нанять их за копейки достраивать все эти миры-планеты, чем самим всё делать. Беседка такая беседка.

-1
DanteMax31 Janekste

Впринципе прикольно, нанять мододелов за копейки, а потом продовать это как дополнения за фул...

0
WarCraf4er

А куда их штатные делись? Устали поди?

0
Yoshemitsu

Я то почему-то думал, раз ты покупаешь студию, то и разработчики идут в комплекте.

0
DanteMax31

В данном случае видимо разработчики в комплекте не идут))), только их глава...

0
ratte88

ДЕЛАЕМ САМУЮ КРУПНУЮ ИГРУ С ОТКРЫТЫМ МИРОМ
@
ВСПОМИНАЕМ, ЧТО У НАС НЕТ СОТРУДНИКОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОТКРЫТОГО МИРА

0
Телетузик

Просто PR кампания. Это не значит, что разработчики не нужны. Это PR с целью убедить, что Старфилд признан удачным проектом, и компания расширяется.

0
Ildar1368

Пригласите талантливых мододелов на работу. Они сделают TES VI и starfield два раза лучше разработчиков.

-2
oldhoudini

после того, как допилят игру и сделают инструментарий для модов, ага.

0