Bethesda ищет талантливых разработчиков для "создания миров" ©

Руководство Bethesda Game Studios щекочет любопытство талантливых представителей индустрии, сообщая им, что открыто множество вакансий для "строительства миров" и участия в разработке грядущих видеоигр от создателей Fallout, The Elder Scrolls и Starfield.



На волне энтузиазма сообщества, вызванного многочисленными анонсами и сюрпризами Starfield Direct, американский издатель и разработчик, связанный с Microsoft, смотрит в будущее и говорит, что заинтересован в расширении штата сотрудников, чтобы принять всех желающих внести свой вклад в разработку предстоящих игр.



Упоминание о "создании миров" повторяется как на официальном сайте Bethesda, так и в инфографике, размещенной в соцсетях, с изображениями Волт-Боя из Fallout, главных героев Starfield и локации, показанной в тизере The Elder Scrolls.

Между тем, Тодд Говард недавно признался, что The Elder Scrolls 6 может стать последней его игрой.