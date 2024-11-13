TES 6 под угрозой? Сотни разработчиков Bethesda объявили забастовку

Долгожданный выход The Elder Scrolls 6 может затянуться ещё дольше. После анонса проекта разработчики из Bethesda Softworks сосредоточились на других играх, и производство TES 6 продолжается уже более шести лет. По предварительным данным, релиз ожидался не ранее 2027 года, но теперь эта дата может быть значительно отодвинута. Причина — внезапная забастовка, которая охватила офисы Bethesda и её материнской компании ZeniMax.

Это не просто небольшой внутренний протест: профсоюз компании организовал масштабную забастовку, охватившую сотни разработчиков и сотрудников на административных должностях. На данный момент официальных заявлений от руководства Bethesda или Microsoft не поступало, но о забастовке стало известно из недавнего отчёта авторитетного издания Inverse. Аналитики сообщают, что работа над Fallout 76, TES и другими проектами практически приостановлена, при этом больше всего пострадали офисы студии в Мэриленде и Техасе, где не вышли на работу сотни сотрудников.

Основной причиной забастовки стало нарастающее недовольство политикой компании, требующей обязательного присутствия в офисе, хотя значительную часть задач можно выполнять удалённо. Кроме того, сотрудников возмущает чрезмерный аутсорсинг важных этапов разработки, что снижает креативный и технический контроль над проектами.

Забастовка — это не веселье и не идеальный выход, но всё же мы можем предпринять конкретные действия для улучшения условий труда. Надеюсь, это заставит руководство прекратить затягивать процесс и сесть с нами за стол переговоров.

— сказала старший специалист по контролю качества Джунипер Дауэлл в интервью.

Профсоюз выразил намерение решить накопившиеся проблемы, включая уменьшение аутсорсинга на всех уровнях разработки в Bethesda и ZeniMax.