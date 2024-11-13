TES 6 под угрозой? Сотни разработчиков Bethesda объявили забастовку

Долгожданный выход The Elder Scrolls 6 может затянуться ещё дольше. После анонса проекта разработчики из Bethesda Softworks сосредоточились на других играх, и производство TES 6 продолжается уже более шести лет. По предварительным данным, релиз ожидался не ранее 2027 года, но теперь эта дата может быть значительно отодвинута. Причина — внезапная забастовка, которая охватила офисы Bethesda и её материнской компании ZeniMax.
Это не просто небольшой внутренний протест: профсоюз компании организовал масштабную забастовку, охватившую сотни разработчиков и сотрудников на административных должностях. На данный момент официальных заявлений от руководства Bethesda или Microsoft не поступало, но о забастовке стало известно из недавнего отчёта авторитетного издания Inverse. Аналитики сообщают, что работа над Fallout 76, TES и другими проектами практически приостановлена, при этом больше всего пострадали офисы студии в Мэриленде и Техасе, где не вышли на работу сотни сотрудников.
Основной причиной забастовки стало нарастающее недовольство политикой компании, требующей обязательного присутствия в офисе, хотя значительную часть задач можно выполнять удалённо. Кроме того, сотрудников возмущает чрезмерный аутсорсинг важных этапов разработки, что снижает креативный и технический контроль над проектами.
Забастовка — это не веселье и не идеальный выход, но всё же мы можем предпринять конкретные действия для улучшения условий труда. Надеюсь, это заставит руководство прекратить затягивать процесс и сесть с нами за стол переговоров.
— сказала старший специалист по контролю качества Джунипер Дауэлл в интервью.
Профсоюз выразил намерение решить накопившиеся проблемы, включая уменьшение аутсорсинга на всех уровнях разработки в Bethesda и ZeniMax.
После звездное поле адекватные игроки не ждут ТЕС6.
аналогов все равно нет, что теперь ничего не ждать что ли?
Я жду что подтвердятся слухи о ремастере Обливиона, мне даже хватит ленивого подгона картинки под современные риали. 6 я вообще не жду, потому что уверен что будет гЫвно.
А я вот меньше чем на HD текстуры и новое освещение не согласен.
так его же отменили, как и ремастер фол3.
так это и без ремастера есть. только че толку если анимации дно в обле. перс не умеет по диагонали бегать даже.
Смешно, какое производство, там ещё конь не валялся, тем более что после Старфилда нет совершенно ни какой уверенности что Беседка сможет сделать годные свитки, про дату выхода игры даже говорить не стоит.
Не звезди, ее еще в 18 году начали делать. Тоддик не звездабол!
Одну букву d убери из имени и посмотри в переводчике результат
Tод Дик, нормуль?
Слово "Tod" переведи.
Тод хитрый, Дик Уй. не догоняешь игру слов?
Ну, по их играм видно, что у студии большие проблемы, а руководители ахренели. Так что удачи бастующим, а то, что у TES 6 проблемы было ясно уже после выхода Старфилда.
Работать заставляют, сволочи.
Мне одному кажется, что рядовые сотрудники берега потеряли? Во время ковида им разрешили работать удаленно и они решили, что теперь всегда так будет, можно не выходить из дома, работать в суперкомфортных условиях (читай - когда захочешь и как попало), использовать разные проги для имитации работы за компом. На реддите постоянно, начиная с ковидных времен появляются волны тем с лайфхаками обхода слежки от работодателя, имитации работы за компьютером и прочих вещей, позволяющих работать час-два в день, а остальное время жить в свое удовольствие. И после этого мы удивляемся резко упавшему качеству разработки игр.
А может, это не эффективные менеджеры виноваты, а вот такие бастующие бездельники, а? (sarcasm)
Да нет, все таки эффективные менеджеры виноваты. Слив ценные кадры в период PS3-PS4, заменив на цветастое нечто.
Так тут вопрос опять же к этим эффективным менеджерам кто набрал этих бездельников по квотам, естественно что рыба гниёт с головы, если у них в высокотехнологичных отраслях серьезные проблемы с профессиональным персоналом потому что принята конкретная линия толерастов и квот, что уж говорить про каких то издателей и разрабов.
Свитки закончились на скайриме. Как и бесетка в целом
Если бы игра вышла в 2015, у неё бы был шанс, сейчас же выйдет повесточное дерьмо,очередной крах серии
всем так по кайфу из дома работать, поэтому я никогда и не ходил на работу, зачем работать если можно самозанятостью заниматься?)
А я сперва подумал разработчиков ёкнуло/осенило и причина в том что они не хотят делать очередной Калфилд...А тут загвоздка всего лишь в удалёнке.Тю.
Пощады, от нынешней беседки лучшее - горшочек не вари
Да ладно, ща индусы быстро слепят TES6 за мешок риса🤣
Ото возмутились. Хотят сидеть дома и них не делать что отдают на оутсорс индусам и при этом получать ипать какую зп. Ну да логично нужно возмущаться. Вот теперь в провале старфилда нужно винить только работников бесезды а не Тодда.
Разрабов свитков заставляют делать новую часть, анекдот дня // Алексей Горин
Правильно. Все силы нужно направить на второй Старфилд, а также на дополнения к первой части.
Рабы взбунтовались!
на гипергалере бунт?
оно вообще нужно кому то ?
Компаниям с одной стороны даже выгодно держать сотрудников на удаленке, так как меньше платёжек за офис, но есть другие весомые минусы: меньше координации и сплоченности, проблемы с обучением и адаптацией нового штата. Также еще и банальная лень, так как удаленно работу твою особо никто не контролирует и компанию понять вполне можно почему она хочет обратно всех вернуть в штат, только еще бы с менеджментом и ведущими разработчиками
Не только, еще сливы и прочая ересь. Ну или как со сталкером 2 и умного школьника.
Хотя удаленка и так применяется, когда всякие "индусы" делают ассеты и прочие куски.
Ей ничего не угрожает, её ещё не начинали делать. // Роман Климов
не вижу ни чего плохого в профсоюзах и что они имеют силу диктовать и менять правила между денежным мешком и рабочей силой -у которой тоже -оказывается -есть права - а не как у нас - чуть что не так -как хочется барину тут же как собаку - за шиворот и на улицу -а кислотные комменты -"о зажрались -хотят сидеть дома -за них делают индусы" - БУДТО вы так не хотите
Ну значит Майкрософт уводит ещё сотни сотрудников.
Бастовать в период избытка рабочей силы и повальных сокращений по всей индустрии это самая глупая идея
Логика - дрожать и цепляться за место, пусть и дрянное, но у других и того нет.
Пока мы так будем думать, нами и будут вертеть как хотят. Увы.
Согласен на все сто. Лучше, комрад, и не скажешь!
В США с ихней системой профсоюзов это так не работает
Их
да все уже халф лайф 3 от беседки. те люди которые там работали с момента моровинда уже на пенсии либо в других компаниях а с ними и душа игры ушла // Вячеслав Манаков