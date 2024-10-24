The Elder Scrolls Online преодолела отметку в 25 миллионов игроков

The Elder Scrolls Online превысила 25 миллионов зарегистрированных игроков на консолях и ПК, что позволяет ей позиционировать себя как самую успешную западную MMO после World of Warcraft. Bethesda привлекла 3 миллиона новых игроков за последние полтора года и продолжает получать годовой доход в размере 200 миллионов долларов, цифры, которые казались недостижимыми на старте.

Выпущенная в апреле 2014 года с огромными ожиданиями, The Elder Scrolls Online в итоге показала отличные результаты на старте, но затем остановилась из-за двойных расходов, требуемых от игроков, которым было предложено купить игру и платить ежемесячную плату в размере 12,99 евро. После отмены ежемесячной оплаты весной следующего года игра снова начала расти, и Bethesda продолжила расширять ее, публикуя множество нового бесплатного и платного контента.