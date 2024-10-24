The Elder Scrolls Online преодолела отметку в 25 миллионов игроков

The Elder Scrolls Online превысила 25 миллионов зарегистрированных игроков на консолях и ПК, что позволяет ей позиционировать себя как самую успешную западную MMO после World of Warcraft. Bethesda привлекла 3 миллиона новых игроков за последние полтора года и продолжает получать годовой доход в размере 200 миллионов долларов, цифры, которые казались недостижимыми на старте.
Выпущенная в апреле 2014 года с огромными ожиданиями, The Elder Scrolls Online в итоге показала отличные результаты на старте, но затем остановилась из-за двойных расходов, требуемых от игроков, которым было предложено купить игру и платить ежемесячную плату в размере 12,99 евро. После отмены ежемесячной оплаты весной следующего года игра снова начала расти, и Bethesda продолжила расширять ее, публикуя множество нового бесплатного и платного контента.
Зачем?
Интересно, как долго можно паразитировать на 3 успешных играх пока игроки не начнут посылать в жопу всю серию? Свитки при всей моей любви к ним достаточно посредственная фэнтэзи франшиза.
Когда уже кто-нибудь выпустит фэнтезийную песочницу на современном двигле и с поддержкой модов? Ходят студии вокруг да около, сотни миллионов на провальное дерьмо сливают, а успешная идея вот, прямо перед глазами. Или все так ссут конкуренции с Бетездой? Так нет ее больше, один облезлый кадавр остался.
Нуу...TESO все таки несколько обособленно стоит от основной серии Свитков. Да и жанр несколько отличен. А так, да, соглашусь, что Свитки не топ среди фэнтези вселенных. Вот бы по Dragonlance выпустили бы что-то...эхх...
после стырфильда и фуфлаута 76 окончательно пропала надежда поэтому и пошли в мммоэрпогэ вкладываться все
А ничего, что The Elder Scrolls Online вышла раньше Fallout 76, и тем более Starfield? За 10 лет такое огромное и разнообразное количество контента было добавлено в игру. Сам TESO купил почти сразу же после того, как убрали обязательную подписку, и вижу, как сильно преобразилась игра, причём в лучшую сторону. В Fallout 76 же за 6 лет добавили только неписей, пару локаций, причём без всяких сюжетов, и рейды какие-то. Тут могу, конечно, ошибаться, ибо в Fallout 76 наиграно не так много, как в TESO, мог что-то упустить. Но всё же по количеству контента TESO поддерживают куда активнее, нежели Fallout 76. В неё даже людей играет куда больше