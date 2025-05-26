В The Elder Scrolls Online попытаются добавить кросс-плей

Авторы The Elder Scrolls Online рассказали о грядущих планах на игру в подкасте. Разработчики обсудили вопрос с кроссплатформенным режимом, чтобы геймеры на ПК и консолях могли проводить время вместе на одном сервере.

Оказывается, что ZeniMax давно об этом думает и уже разрабатывает технологии, чтобы воплотить эту идею в жизнь. Кросс-плей давно используется в других играх: Destiny 2, Baldur's Gate 3 и так далее.

Мы прорабатываем базовые технические вещи, чтобы кросс-плей стал возможным. Мы понимаем важность этой механики. Справедливости ради, мы создавали TESO в 2007 году. Мы не задумывались в то время о двух платформах или вовсе о шести и более.



- Мэтт Фирор, глава ZeniMax Online Studios

Разработчики отметили, что просто «щелкнуть пальцами» и запустить кроссплатформенный режим не получится. Необходимо учитывать ограничения движка TESO. Многие технические особенности игры из 2007 года трудно изменить в угоду современным тенденциям.

Мы никогда не говорили «нет» кросс-плею. Просто это настоящий ад в плане реализации. Многие вещи, которые мы реализовывали в 2007 году, очень тяжело поменять. Это большая работа, которую нужно решить.



- Рич Ламберт, гейм-директор The Elder Scrolls Online

В 2025 году The Elder Scrolls Online остается одной из самых популярных ММО. Сетевое приключение в мире «Древних свитков» пользуется популярностью среди новичков и регулярно попадает в подборки лучших игр жанра.