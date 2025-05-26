В The Elder Scrolls Online попытаются добавить кросс-плей

Авторы The Elder Scrolls Online рассказали о грядущих планах на игру в подкасте. Разработчики обсудили вопрос с кроссплатформенным режимом, чтобы геймеры на ПК и консолях могли проводить время вместе на одном сервере.
Оказывается, что ZeniMax давно об этом думает и уже разрабатывает технологии, чтобы воплотить эту идею в жизнь. Кросс-плей давно используется в других играх: Destiny 2, Baldur's Gate 3 и так далее.
Мы прорабатываем базовые технические вещи, чтобы кросс-плей стал возможным. Мы понимаем важность этой механики. Справедливости ради, мы создавали TESO в 2007 году. Мы не задумывались в то время о двух платформах или вовсе о шести и более.
- Мэтт Фирор, глава ZeniMax Online Studios
Разработчики отметили, что просто «щелкнуть пальцами» и запустить кроссплатформенный режим не получится. Необходимо учитывать ограничения движка TESO. Многие технические особенности игры из 2007 года трудно изменить в угоду современным тенденциям.
Мы никогда не говорили «нет» кросс-плею. Просто это настоящий ад в плане реализации. Многие вещи, которые мы реализовывали в 2007 году, очень тяжело поменять. Это большая работа, которую нужно решить.
- Рич Ламберт, гейм-директор The Elder Scrolls Online
В 2025 году The Elder Scrolls Online остается одной из самых популярных ММО. Сетевое приключение в мире «Древних свитков» пользуется популярностью среди новичков и регулярно попадает в подборки лучших игр жанра.
лучше бы занялись разработкой интересного контента, а то в каждой главе одно и то же
Если так пробежаться со времен Морровинда:
- добавили местного друда (Морровинд)
- ювелирка (Саммерсет)
- некромант (Эльсвейр)
- археология (Греймур)
- спутники (Черный лес)
- картонки (Высокий остров)
- мастер рун (Некром)
- чаропись (Золотая дорога)
Так-то вроде вполне разнообразно.
игре уже 11 лет, как то маловато контента за такой промежуток времени добавили
Куча данжей, сетов, рейдов, арен. Периодически добавляют что-то необычное вроде рогалика в Некроме. Квестовые цепочкки в каждой главе. Это не учитываем?
то что ты перечислил это вообще база для платных ммо, для примера в финалке14 то же самое в несколько раз больших объемах добавляют регулярно.
лучше бы портировали морровинд или облу на телефоны или сделали новую игру
Это уже не кним а к бетшеда, а тесо занимаються зенимакс.
Вот это вотуже хорошо
Если сделают, то моя огромная благодарность им