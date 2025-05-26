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The Elder Scrolls Online 03.04.2014
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, От первого лица, Открытый мир
7.7 2 404 оценки

В The Elder Scrolls Online попытаются добавить кросс-плей

Solstice Solstice

Авторы The Elder Scrolls Online рассказали о грядущих планах на игру в подкасте. Разработчики обсудили вопрос с кроссплатформенным режимом, чтобы геймеры на ПК и консолях могли проводить время вместе на одном сервере.

Оказывается, что ZeniMax давно об этом думает и уже разрабатывает технологии, чтобы воплотить эту идею в жизнь. Кросс-плей давно используется в других играх: Destiny 2, Baldur's Gate 3 и так далее.

Мы прорабатываем базовые технические вещи, чтобы кросс-плей стал возможным. Мы понимаем важность этой механики. Справедливости ради, мы создавали TESO в 2007 году. Мы не задумывались в то время о двух платформах или вовсе о шести и более.

- Мэтт Фирор, глава ZeniMax Online Studios

Разработчики отметили, что просто «щелкнуть пальцами» и запустить кроссплатформенный режим не получится. Необходимо учитывать ограничения движка TESO. Многие технические особенности игры из 2007 года трудно изменить в угоду современным тенденциям.

Мы никогда не говорили «нет» кросс-плею. Просто это настоящий ад в плане реализации. Многие вещи, которые мы реализовывали в 2007 году, очень тяжело поменять. Это большая работа, которую нужно решить.

- Рич Ламберт, гейм-директор The Elder Scrolls Online

В 2025 году The Elder Scrolls Online остается одной из самых популярных ММО. Сетевое приключение в мире «Древних свитков» пользуется популярностью среди новичков и регулярно попадает в подборки лучших игр жанра.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Talendor3

лучше бы занялись разработкой интересного контента, а то в каждой главе одно и то же

1
Rey4rtRO

Если так пробежаться со времен Морровинда:

- добавили местного друда (Морровинд)

- ювелирка (Саммерсет)

- некромант (Эльсвейр)

- археология (Греймур)

- спутники (Черный лес)

- картонки (Высокий остров)

- мастер рун (Некром)

- чаропись (Золотая дорога)

Так-то вроде вполне разнообразно.

3
Talendor3 Rey4rtRO

игре уже 11 лет, как то маловато контента за такой промежуток времени добавили

Rey4rtRO Talendor3

Куча данжей, сетов, рейдов, арен. Периодически добавляют что-то необычное вроде рогалика в Некроме. Квестовые цепочкки в каждой главе. Это не учитываем?

Talendor3 Rey4rtRO

то что ты перечислил это вообще база для платных ммо, для примера в финалке14 то же самое в несколько раз больших объемах добавляют регулярно.

это никогда не шрекончитс

лучше бы портировали морровинд или облу на телефоны или сделали новую игру

magomed.gasanow.2000

Это уже не кним а к бетшеда, а тесо занимаються зенимакс.

magomed.gasanow.2000

Вот это вотуже хорошо

magomed.gasanow.2000

Если сделают, то моя огромная благодарность им