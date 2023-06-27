Свежий геймплей и точная дата бета-тестирования стратегии EMERGENCY ©

Игровая студия Sixteen Tons Entertainment представила первый официальный трейлер своей новой стратегии в реальном времени EMERGENCY. EMERGENCY обещает предложить игрокам увлекательные спасательные миссии, в которых им предстоит принимать стратегические решения и координировать работу аварийно-спасательных служб. Новая игра также сосредоточена на кооперативном геймплее, позволяя отправляться на вызовы в группе до четырех человек.

Чтобы дать игрокам возможность попробовать EMERGENCY, студия Sixteen Tons Entertainment объявила о проведении второй бета-сессии, которая состоится в пятницу, 30 июня. Участие в бета-тестировании будет доступно только после предварительной регистрации на платформе Steam. Нужно просто перейти на страницу и игры и нажать кнопку "Запросить доступ". Разработчики акцентируют внимание на тесте технической составляющей и многопользовательского режима игры, поэтому в этот раз поиграть в одиночку не получится.

Официальный релиз EMERGENCY состоится этим летом на площадке Steam для ПК. Игра обещает приятный адреналиновый заряд и увлекательные миссии, включая тушение пожаров, охоту на преступников и спасение пострадавших от несчастных случаев. Благодаря потенциально долгой поддержке игры, в будущем ожидается добавление нового контента.