Total War: Empire выйдет на iOS и Android 21 ноября

Компания Feral Interactive сообщила, что стратегическая классика Total War: Empire от Creative Assembly выйдет на iOS и Android в четверг, 21 ноября.

В Total War: Empire великие европейские державы 18 века сталкиваются в гонке за господство по всему миру. Каждая из одиннадцати игровых фракций может использовать научные достижения эпохи, применяя новое промышленное оборудование для производства оружия и пороха, чтобы наносить удары. Морские сражения с участием тяжеловооруженных флотов происходят в реальном времени, а господство на море имеет решающее значение как для завоевания, так и для безопасности, поскольку игроки претендуют на новые колонии и защищают существующие торговые пути.

Total War: Empire на мобильных устройствах включает в себя полную Большую кампанию, а также «Дорогу к независимости», эпизодическую мини-кампанию, в которой игроки возглавляют революционные силы, чтобы освободить американские колонии от британского правления. Еще одна кампания — «Тропа войны» — предлагающая новые юниты, фракции и значительно расширенную карту кампании в Северной Америке, запланирована для пост-релизного расширения в качестве покупки в приложении.