Все на борт! Крупный публичный плейтест Enginefall начинается сегодня

В эти выходные, с 24 по 26 октября, игроки приглашаются испытать свои силы на гигантских Титан-трейнах и попытаться выжить в жизни на рельсах.

Независимая студия Red Rover Interactive, основанная ветеранами индустрии из Funcom и Bohemia Interactive, запускает очередной масштабный плейтест своей грядущей PvP survival extraction-игры Enginefall. С сегодняшнего дня и до 26 октября игроки смогут попробовать выжить в постапокалиптическом мире, управляемом игроками, где вся жизнь сосредоточена вокруг рельсов.

После последнего крупного теста, прошедшего в июне, команда Red Rover Interactive добавила новый элемент — Dagger Shuttle, мобильную персональную базу, а также внесла множество улучшений в игровой опыт по отзывам игроков. Среди нововведений — тренировочный поезд, где можно отточить свои навыки, что делает этот плейтест лучшим моментом, чтобы попробовать игру.

Enginefall — это новая PvP survival extraction-игра с акцентом на динамичное и социальное взаимодействие. Игроки, называемые Freerailers («вольные железнодорожники»), должны пробиваться вверх по классам поезда, чтобы стать его кондуктором, отражать атаки соперников и покидать поезд с ценной добычей.

Игровой процесс сочетает глубокую survival/FPS-механику с крафтом и решениями «на ходу». Игроки будут заключать и разрывать союзы, строить временные базы и продвигаться через всё более опасные вагоны. Каждый выбор и каждый вагон могут обернуться смертельными последствиями. Придётся решать — зарабатывать добычу честным трудом или вырывать силой, чтобы выжить и преуспеть.

Путь игрока

Путешествие в Enginefall начинается с атаки на третий класс Титан-трейна — огромного поезда, наполненного ресурсами, добытыми из разрушенного мира. Игроки могут заходить в рейд в одиночку или в командах до пяти человек.

Из третьего класса им предстоит пробираться вверх, сражаясь, собирая оружие и инструменты, сталкиваясь с растущими рисками и наградами.

Рейд на Титан-трейн — серьёзное испытание: игроки участвуют в 5-часовых сессиях, где им предстоит выживать, искать ресурсы и в конце концов эвакуироваться — в духе классических survival extraction-игр.

После успешного выхода игрок перемещается в свой Dagger Shuttle — мобильную персональную базу, путешествующую рядом с Титан-трейном. Это уютное место для отдыха и демонстрации своих улучшений команде. Dagger Shuttle становится убежищем от хаоса на рельсах и точкой для передышки и размышлений.

Что нового в этом плейтесте

Впервые будет представлена долгосрочная система прогрессии. Игроки смогут ощутить весь игровой цикл: рейд на Титан-трейн, попытку захвата, успешную эвакуацию и возвращение в свой Dagger Shuttle, где можно апгрейдить, крафтить и улучшать снаряжение.



Будущие обновления добавят Marauder Trains — поезда, принадлежащие игрокам и служащие постоянной базой для больших групп и кланов.

Игроки смогут строить и кастомизировать свои поезда, развивать технологии и участвовать в кросс-серверных рейдах, атакуя поезда других кланов ради добычи, престижа и возможности стереть соперников с рельс.

Присоединяйтесь к тесту

Запишитесь на плейтест, чтобы помочь разработчикам улучшить игру до релиза в 2026 году.

Плейтест доступен с 24 по 26 октября.