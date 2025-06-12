Откуда не ждали: в Steam вышел турецкий конкурент "Смуты"

Пока игровое сообщество продолжает обсуждать судьбу продолжения отечественного исторического экшена, в Steam совершенно внезапно состоялся релиз в раннем доступе игры Ertugrul of Ulukayin. Новинка от турецкой команды Tekden Studio предлагает игрокам погрузиться в суровую атмосферу средневековья, взять на себя роль доблестного воина и сразиться за своё племя. Описания обещают полуоткрытый мир, вдохновленный пейзажами Анатолии, схватки с монголами и даже мифическими чудовищами, а также погружение в мир снов, основанных на турецкой мифологии.

Разработчики амбициозно заявляют о возможности играть за трёх разных персонажей, каждый из которых обладает уникальным стилем боя, а также о нелинейном сюжете, где предстоит раскрыть тайный орден, сеющий смуту на землях предков. Звучит знакомо, не правда ли? Игрокам предстоит охотиться, создавать предметы и исследовать древние достопримечательности, чтобы восстановить справедливость и отыскать пропавшего брата главного героя среди всеобщего хаоса.

Проект пробудет в раннем доступе примерно год, за который разработчики планируют значительно расширить мир и добавить новый контент, доведя общее время прохождения до пятнадцати часов.

Системные требования при этом выглядят весьма внушительно, требуя для комфортной игры процессор уровня Core i7-12700 и видеокарту не слабее GeForce RTX 3060 Ti.