Откуда не ждали: в Steam вышел турецкий конкурент "Смуты"

Пока игровое сообщество продолжает обсуждать судьбу продолжения отечественного исторического экшена, в Steam совершенно внезапно состоялся релиз в раннем доступе игры Ertugrul of Ulukayin. Новинка от турецкой команды Tekden Studio предлагает игрокам погрузиться в суровую атмосферу средневековья, взять на себя роль доблестного воина и сразиться за своё племя. Описания обещают полуоткрытый мир, вдохновленный пейзажами Анатолии, схватки с монголами и даже мифическими чудовищами, а также погружение в мир снов, основанных на турецкой мифологии.
Разработчики амбициозно заявляют о возможности играть за трёх разных персонажей, каждый из которых обладает уникальным стилем боя, а также о нелинейном сюжете, где предстоит раскрыть тайный орден, сеющий смуту на землях предков. Звучит знакомо, не правда ли? Игрокам предстоит охотиться, создавать предметы и исследовать древние достопримечательности, чтобы восстановить справедливость и отыскать пропавшего брата главного героя среди всеобщего хаоса.
Проект пробудет в раннем доступе примерно год, за который разработчики планируют значительно расширить мир и добавить новый контент, доведя общее время прохождения до пятнадцати часов.
Системные требования при этом выглядят весьма внушительно, требуя для комфортной игры процессор уровня Core i7-12700 и видеокарту не слабее GeForce RTX 3060 Ti.
это просто римейк
сначала они римейкнули холопа, теперь смуту
Ну наконец-то наш Шедевр обзавелся первым кандидатом на звание убийцы. Гойда.
в нее уже поиграло больше чем в смутные игры
Про злых русских захватчиков?
это не смута там крафта нет
Сколько ещё клонов Смуты, Ведьмака и Kingdom Come: Deliverance мы набрали в GameMAG и PlayGround.ru?
Убийца Смуты.
Кстати, по качеству, пример но те же яйца) // Suhogruz Suhogruzovich
Судя по трейлерам, лучше в Смуту поиграть, чем в это. Турки походу сделали кривой клон Ассасина Вальгаллы, не более. Чёто нет желания пробовать это. Смута хотя бы красивая игра, а тут турки элементарно освещение нормально настроить не сумели... с графоном беда.
Ертуграл оф Елкакаин.