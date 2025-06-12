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Ertugrul of Ulukayin 12.06.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
5.2 11 оценок

Откуда не ждали: в Steam вышел турецкий конкурент "Смуты"

Extor Menoger Extor Menoger

Пока игровое сообщество продолжает обсуждать судьбу продолжения отечественного исторического экшена, в Steam совершенно внезапно состоялся релиз в раннем доступе игры Ertugrul of Ulukayin. Новинка от турецкой команды Tekden Studio предлагает игрокам погрузиться в суровую атмосферу средневековья, взять на себя роль доблестного воина и сразиться за своё племя. Описания обещают полуоткрытый мир, вдохновленный пейзажами Анатолии, схватки с монголами и даже мифическими чудовищами, а также погружение в мир снов, основанных на турецкой мифологии.

Разработчики амбициозно заявляют о возможности играть за трёх разных персонажей, каждый из которых обладает уникальным стилем боя, а также о нелинейном сюжете, где предстоит раскрыть тайный орден, сеющий смуту на землях предков. Звучит знакомо, не правда ли? Игрокам предстоит охотиться, создавать предметы и исследовать древние достопримечательности, чтобы восстановить справедливость и отыскать пропавшего брата главного героя среди всеобщего хаоса.

Проект пробудет в раннем доступе примерно год, за который разработчики планируют значительно расширить мир и добавить новый контент, доведя общее время прохождения до пятнадцати часов.

Системные требования при этом выглядят весьма внушительно, требуя для комфортной игры процессор уровня Core i7-12700 и видеокарту не слабее GeForce RTX 3060 Ti.

16
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
JohnTornton

это просто римейк
сначала они римейкнули холопа, теперь смуту

3
Rey4rtRO

Ну наконец-то наш Шедевр обзавелся первым кандидатом на звание убийцы. Гойда.

2
Alex40001

в нее уже поиграло больше чем в смутные игры

1
Рикочико

Про злых русских захватчиков?

WerGC

это не смута там крафта нет

Владимир Асцатрян

Сколько ещё клонов Смуты, Ведьмака и Kingdom Come: Deliverance мы набрали в GameMAG и PlayGround.ru?

Миханик Шестеренкин

Убийца Смуты.

Пользователь ВКонтакте

Кстати, по качеству, пример но те же яйца) // Suhogruz Suhogruzovich

Janekste

Судя по трейлерам, лучше в Смуту поиграть, чем в это. Турки походу сделали кривой клон Ассасина Вальгаллы, не более. Чёто нет желания пробовать это. Смута хотя бы красивая игра, а тут турки элементарно освещение нормально настроить не сумели... с графоном беда.

vfa19

Ертуграл оф Елкакаин.