Сегодня в Escape from Tarkov стартует хардкорный вайп

Сегодня, 9 июля, студия Battlestate Games запускает, пожалуй, самый жёсткий и значимый вайп в истории Escape from Tarkov. Это не просто очередной сброс прогресса — это хардкорный вайп, который станет своего рода финальным аккордом многолетней беты и шагом в сторону выхода из неё.

Обновление 0.16.8.0 уже разворачивается на серверах, и вместе с ним игроков ждут серьёзные изменения в правилах выживания: ограниченный доступ к торговцам, отключённый Барахолка, усиленные ИИ-противники, ограниченные маршруты входа на карты и другие суровые условия.

Battlestate Games ранее намекали, что приближается нечто особенное, и теперь стало ясно, что речь шла о первом в истории Escape from Tarkov принудительном хардкор-режиме. Этот вайп сильно отличается от всех предыдущих и, как предполагают фанаты, может стать последним обязательным сбросом в рамках бета-тестирования.

Разработчики поделились расписанием технических работ через официальные соцсети:

«9 июля в 10:00 по Московскому времени начнётся установка обновлений 0.16.8.0 для Escape from Tarkov и 0.3.2.1 для Tarkov Arena. Работы продлятся около 6 часов, но могут быть продлены при необходимости».

Полный список изменений ещё не опубликован, но уже известно, что:

Барахолка будет недоступна, что усложнит обмен предметами между игроками.

Торговцы будут серьёзно ограничены, что замедлит прогресс.

ИИ-соперники станут умнее и опаснее, вынуждая менять тактику.

Входы на локации сократятся, сделав рейды менее предсказуемыми.

Кроме того, Tarkov Arena, мультиплеерный режим, получит патч 0.3.2.1 — и тоже с вайпом, хоть и менее масштабным, чем в основной игре.

Сообщество уже вовсю обсуждает надвигающийся режим: кто-то воодушевлён новыми вызовами, другие опасаются, что столь суровые условия сделают игру непригодной для «казуальных» игроков. Тем не менее, большинство признаёт, что Tarkov давно нуждался в встряске, и хардкорный вайп может вдохнуть в игру новую жизнь.

Пока неизвестно, станет ли это последним вайпом в истории Escape from Tarkov, но ясно одно — это начало новой эры. Осталось только дождаться полных патчноутов, чтобы понять весь масштаб изменений.