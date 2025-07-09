Сегодня в Escape from Tarkov стартует хардкорный вайп

Сегодня, 9 июля, студия Battlestate Games запускает, пожалуй, самый жёсткий и значимый вайп в истории Escape from Tarkov. Это не просто очередной сброс прогресса — это хардкорный вайп, который станет своего рода финальным аккордом многолетней беты и шагом в сторону выхода из неё.
Обновление 0.16.8.0 уже разворачивается на серверах, и вместе с ним игроков ждут серьёзные изменения в правилах выживания: ограниченный доступ к торговцам, отключённый Барахолка, усиленные ИИ-противники, ограниченные маршруты входа на карты и другие суровые условия.
Battlestate Games ранее намекали, что приближается нечто особенное, и теперь стало ясно, что речь шла о первом в истории Escape from Tarkov принудительном хардкор-режиме. Этот вайп сильно отличается от всех предыдущих и, как предполагают фанаты, может стать последним обязательным сбросом в рамках бета-тестирования.
Разработчики поделились расписанием технических работ через официальные соцсети:
«9 июля в 10:00 по Московскому времени начнётся установка обновлений 0.16.8.0 для Escape from Tarkov и 0.3.2.1 для Tarkov Arena. Работы продлятся около 6 часов, но могут быть продлены при необходимости».
Полный список изменений ещё не опубликован, но уже известно, что:
- Барахолка будет недоступна, что усложнит обмен предметами между игроками.
- Торговцы будут серьёзно ограничены, что замедлит прогресс.
- ИИ-соперники станут умнее и опаснее, вынуждая менять тактику.
- Входы на локации сократятся, сделав рейды менее предсказуемыми.
Кроме того, Tarkov Arena, мультиплеерный режим, получит патч 0.3.2.1 — и тоже с вайпом, хоть и менее масштабным, чем в основной игре.
Сообщество уже вовсю обсуждает надвигающийся режим: кто-то воодушевлён новыми вызовами, другие опасаются, что столь суровые условия сделают игру непригодной для «казуальных» игроков. Тем не менее, большинство признаёт, что Tarkov давно нуждался в встряске, и хардкорный вайп может вдохнуть в игру новую жизнь.
Пока неизвестно, станет ли это последним вайпом в истории Escape from Tarkov, но ясно одно — это начало новой эры. Осталось только дождаться полных патчноутов, чтобы понять весь масштаб изменений.
Что не новость про Тарков,так нытики в комментариях.Мол не играю и т.п.И слава Богу! Девочки и мальчики,играйте в свои задутые Доты,КС и прочий однокнопочный шлак для дегенератов.
а что мир теперь только вокруг онлайн др-ле крутится?
О, а вот и любитель кукана Буяна в своей ж появился.
Хорошо, что я не играю :)
Тоже не играю. Тухлый продукт.
и я не играю))
Вайп как попасть на свалку в печь на 12.000 градусов? Если да давно пора
Интересно а когда стартует релиз этого.....
был слушок что этой осенью
знаю. Но что-то слабо верится.
А что, от изменения циферки на 1.0 что-то поменяется?
Когда уже для запуска этого щедевра у себя на локальном сервере не нужен будет комп пентагона?
Пока читеры кормят, проект живой.
И всё что нажито непосильным трудом за 8 лет всё улетит в трубу..))