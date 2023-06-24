Кооперативная головоломка Escape Simulator получила новое обновление "Остров сокровищ" ©

В рамках плана, представленного Pine Studio ранее в этом месяце, новое бесплатное обновление «Остров сокровищ» теперь доступно в Escape Simulator в Steam. Обновление добавляет в кооперативный симулятор квеста комнату в пиратском стиле, давая всем отважным искателям приключений и головорезам виртуальный отдых от утомительных экспедиций.

С обновлением «Остров сокровищ» Pine Studio добавляет в Escape Simulator еще одну бесплатную новую комнату. Это часть дорожной карты разработчиков, которую они обнародовали ранее в этом месяце вместе с объявлением о том, что совместная игра-головоломка официально выходит в виртуальной реальности.

Как и подобает приключению такого масштаба, это бесплатное обновление сопровождается новым гардеробом для всех охотников за сокровищами. С повязкой на глазу, опасной на вид пиратской шляпой и соответствующей одеждой ничто не помешает искателям приключений найти ключ к свободе среди запутанных тайн острова. Как обычно, активы, представленные в обновлении «Остров сокровищ», вскоре будут доступны в редакторе игровых комнат, чтобы игроки могли создавать свои собственные испытания.

Обновление «Остров сокровищ» является частью дорожной карты Escape Simulator и одной из двух бесплатных новых комнат, которые игроки могут увидеть этим летом.