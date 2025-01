Амбициозный экшен: оценки Eternal Strands от автора Dragon Age

За день до релиза западная пресса опубликовала обзоры ролевого экшен от третьего лица Eternal Strands. Разработкой занималась студия Yellow Brick Games, которую возглавляет бывший творческий директор Dragon Age Майк Лейдлоу.

Дебютная игра Yellow Brick Games получила сдержанные оценки прессы. Обозреватели называют Eternal Strands амбициозным экшеном со странными дизайнерскими решениями, слабым сценарием и средней боевой системой.

На момент написания новости у Eternal Strands 75 баллов на основе 26 рецензий на агрегаторе OpenCritic.

IGN: Полная амбиций и насыщенная отличными битвами с боссами, Eternal Strands не попадает в цель каждый раз, но попадает достаточно, чтобы стать впечатляющим ролевым экшеном.

Eurogamer: Экшен-RPG с магическими способностями, которые действительно ощущаются опасными, в сочетании с дизайном уровней, предлагающим масштаб и красоту.

GamesRadar: Заложенная идея имеет потенциал, и в игре есть действительно яркие моменты, но это тот случай, когда хочется увидеть, что может предложить сиквел, доработав удачные элементы. Возможно, тогда нас ждет что-то по-настоящему магическое.

RPG Fan: Eternal Strands предлагает несколько действительно классных идей, но страдает от странных дизайнерских решений, вялого сюжета и ближнего боя, который не цепляет.

Slant Magazine: Игра делает всё возможное, чтобы ваши повторные визиты на семь основных карт оставались интересными, постепенно вводя более сильных врагов, меняя эпичные схватки с монстрами и варьируя экстремальные погодные условия и время суток.

Оценки Eternal Strands:

Eurogamer — 4/5;

IGN — 7/10;

GamesRadar — 3/5;

God is a Geek — 8/10;

Shacknews — 7/10;

Slant Magazine — 4/5;

RPG Gan — 64%;

XboxEra — 8.2/10.

В Eternal Strands игроки возьмут под управление девушку Бринн. Ей предстоит исследовать загадочный мир, полный волшебных существ — от фантастических зверей до титанов.

Над Eternal Strands работали бывшие сотрудники Ubisoft и BioWare. Авторы отмечают, что вдохновлялись Shadow of the Colossus, Monster Hunter и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Eternal Strands выйдет 28 января на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. На старте она также будет доступна подписчикам Xbox Game Pass. Авторы также выпустили бесплатную демоверсию с переносом прогресса.