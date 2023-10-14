Для RPG основанной на физике Exanima вышло "самое большое и грандиозное" обновление ©

Прошло около 15 месяцев с выходом последнего обновления для ролевой игры основанной на физике Exanima, и студия Bare Mettle Entertainment недавно выпустила новое, "наше самое большое и грандиозное обновление".

Патч 0.9 улучшает физику, добавляет новые механики, самую крупную область, улучшает взаимодействие с объектами, добавляет рассказчика, и еще больше улучшает ИИ.

Мы погружаемся в подземный мир по следам недавнего возмущения, чтобы обнаружить их источник. Исследуйте новую огромную территорию, чтобы раскрыть ее секреты и встретиться с грозными врагами. Открывайте новые способности, путешествуя по обновленным локациям и отыскивая потайные места и новые и обновленные предметы. Новые геймплейные и сюжетные механики, а также множество улучшений делают игру Exanima лучшей из всех существующих.

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