Фильм по игре The Exit 8 выйдет в России 28 августа

Дистрибьютором японской ленты в стране выступит кинокомпания «Про:взгляд».

Главные роли в экранизации игры исполняют Кадзунари Ниномия, Ямато Коти, Нару Асанума, Котонэ Ханасэ и Нана Комацу.

Картину поставил Гэнки Кавамура — это его первая крупная работа в качестве режиссёра. Ранее он был продюсером аниме «Твоё имя» и «Ученик чудовища».

Впервые фильм показали на Каннском кинофестивале — критики сравнили его с культовым «Сиянием» Стэнли Кубрика в плане «иммерсивности».

Инди-игра The Exit 8 вышла в ноябре 2023 года. Созданием проекта занималась студия KOTAKE CREATE. По сюжету герой оказался в ловушке бесконечного подземного коридора. В Steam проект имеет 93% «очень положительных» отзывов».