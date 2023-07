Релизный трейлер первого эпизода The Expanse: A Telltale Series ©

The Expanse: A Telltale Series, первая новая игра разработчика с момента перезапуска под управлением LCG Entertainment, стала доступна. В первый эпизод, разработанный совместно с Deck Nine Games, можно играть на Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X/S и ПК в Epic Games Store. Также доступна бесцензурная версия сюжетного трейлера с откровенной кровью.

В качестве приквела к сериалу The Expanse: A Telltale Series рассказывается о Камине Драммер, старшем офицере на борту «Артемиды». Путешествуя по Поясу и выполняя различные работы по сбору мусора, Драммер должна управлять своей командой и принимать решения, чтобы обеспечить их выживание. История может разветвляться в зависимости от ваших решений, с потенциально разными концовками.

Хотя это только первый эпизод, дополнительные эпизоды будут выходить каждые две недели. Также будет бонусный эпизод «Архангел», который выйдет этой осенью для владельцев Deluxe Edition. В нем главный герой - Генеральный секретарь ООН Крисьен Авасарала, который пытается поддерживать порядок на Земле, решая свои проблемы.