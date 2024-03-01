Expeditions: A MudRunner Game получила релизный трейлер

Приготовьтесь отправиться в захватывающее научное приключение! Expeditions: A MudRunner Game, новейшее творение Focus и Saber Interactive, известной студии, создавшей MudRunner и SnowRunner, представляет релизный трейлер, посвященный началу множества захватывающих исследований, которые вас ждут.
Expeditions уже доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC для всех владельцев Supreme или Year 1 Edition!
Полноценный релиз состоится 5 марта 2024 года.
В свирепой и прекрасной дикой природе станьте незаменимым героем для научных открытий. Используйте инструменты и высокотехнологичные гаджеты, чтобы выбраться из грязи, спланировать маршрут или обнаружить тайники с ценным оборудованием, хорошо спрятанные в скалах или лесистых горах.