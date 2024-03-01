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Expeditions: A MudRunner Game 05.03.2024
Симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
7.7 77 оценок

Expeditions: A MudRunner Game получила релизный трейлер

butcher69
Новости

Приготовьтесь отправиться в захватывающее научное приключение! Expeditions: A MudRunner Game, новейшее творение Focus и Saber Interactive, известной студии, создавшей MudRunner и SnowRunner, представляет релизный трейлер, посвященный началу множества захватывающих исследований, которые вас ждут.

Expeditions уже доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC для всех владельцев Supreme или Year 1 Edition!

Полноценный релиз состоится 5 марта 2024 года.

В свирепой и прекрасной дикой природе станьте незаменимым героем для научных открытий. Используйте инструменты и высокотехнологичные гаджеты, чтобы выбраться из грязи, спланировать маршрут или обнаружить тайники с ценным оборудованием, хорошо спрятанные в скалах или лесистых горах.

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