Слух: EA Sports F1 25 могут анонсировать уже 26 марта

На прошлой недели возобновился чемпионат по гонкам «Формула-1», который Electronic Arts, разумеется, намерена использовать в своих интересах, чтобы представить публике новую часть своей франшизы гоночных автосимуляторов.

И прежде чем состоится официальный анонс, инсайдер billbil-kun поделился предварительной информацией. По его словам, анаонст EA Sports F1 25 состоится уже 26 марта. Релиз стандартного издания (€59,99) запланирован на 30 мая 2025 года.

Кроме того, за €79,99 будет продаваться Iconic Edition, дающее возможность получить доступ к игре за три дня до ее выхода (то есть с 27 мая). Содержание расширенного издания неизвестно. Также подписчики сервиса EA Play смогут получить 10-часовую пробную версию без каких-либо дополнительных затрат.

Инсайдер пока не знает подробностей о платформах, на которых должна выйти EA Sports F1 25, но вполне возможно, что игра также появится на PlayStation 4 и Xbox One.