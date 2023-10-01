Автор серии Fable считает, что создатели современных игр недостаточно рискуют ©

Современная игровая индустрия ААА в большей степени, чем когда-либо прежде, зависит от старых IP. Поскольку разработка игр стала более дорогостоящей и рискованной, у студий не осталось стимулов для развития и поиска новых идей.

Такие деятели индустрии, как Фил Спенсер, уже признали, что зависимость индустрии от старых IP обусловлена рисками, связанными с новыми идеями. Бывший ведущий дизайнер Fable также поделился своими соображениями по этому поводу, заявив, что современные игры избегают риска.

Питер Молиньё недавно побеседовал с TheGamer, поделившись своим опытом работы над франшизой Fable. Разработчик является одним из основателей студии Lionhead Studios и именно в ней он создал франшизу Fable, став ведущим дизайнером первого выпуска игры в 2004 году.

Говоря о переходе от Fable к ее продолжению, Питер Молиньё рассказал, что Lionhead Studios пошла на огромный риск, внеся ряд изменений, считая, что такой отход от проверенной формулы сегодня невозможен. Он заявил:

Это звучит безумно, но было стыдно делать сиквелы.

Разработчик хотел подчеркнуть, что студии двадцатилетней давности надеялись привнести что-то новое в каждую новую игру, а не предлагать то, что уже успело полюбиться фанатам.

Это привело к тому, что Lionhead Studios создала Fable 2 в гораздо более мрачном тоне, чем ее предшественница. Однако Питер Молиньё (Peter Molyneux) считает, что такой подход к игре привел бы к плохому приему на ранних стадиях тестирования.

Заявление бывшего разработчика Fable подчеркивает необходимость инноваций и эволюции в игровой индустрии. Растущие бюджеты и тяжелые последствия неудач фактически ограничивают потенциал индустрии.

Такие игры, как Saints Row 2022, надеялись направить серию в новое русло, но неудачный релиз привел к закрытию Volition Games. Такие разработчики, как Ascendant Studios, также подверглись увольнениям после неудачного выхода Immortals of Aveum.

Хотя в 2023 году индустрия AAA не испытывает недостатка в хороших играх, большинство самых рейтинговых игр этого года были сиквелами или ремастерами. Такие игры не обязательно похожи на своих предшественников, но отсутствие новых IP подчеркивает точку зрения Питера Молиньё о том, что индустрия сегодня не склонна к риску.

В прошлом месяце Дэвид Яффе также обратил внимание на аналогичную проблему, заявив, что Marvel's Spider-Man 2 выглядит шаблонно и Sony необходимо отказаться от своего стандартного подхода к созданию ААА-игр.

Тем не менее, игровая индустрия вряд ли откажется от своего подхода. Сочетание ностальгии и опоры на проверенные методы привело к тому, что студии как никогда охотно возвращаются к своим предыдущим IP для будущих релизов.