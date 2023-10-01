Автор серии Fable считает, что создатели современных игр недостаточно рискуют

Современная игровая индустрия ААА в большей степени, чем когда-либо прежде, зависит от старых IP. Поскольку разработка игр стала более дорогостоящей и рискованной, у студий не осталось стимулов для развития и поиска новых идей.
Такие деятели индустрии, как Фил Спенсер, уже признали, что зависимость индустрии от старых IP обусловлена рисками, связанными с новыми идеями. Бывший ведущий дизайнер Fable также поделился своими соображениями по этому поводу, заявив, что современные игры избегают риска.
Питер Молиньё недавно побеседовал с TheGamer, поделившись своим опытом работы над франшизой Fable. Разработчик является одним из основателей студии Lionhead Studios и именно в ней он создал франшизу Fable, став ведущим дизайнером первого выпуска игры в 2004 году.
Говоря о переходе от Fable к ее продолжению, Питер Молиньё рассказал, что Lionhead Studios пошла на огромный риск, внеся ряд изменений, считая, что такой отход от проверенной формулы сегодня невозможен. Он заявил:
Это звучит безумно, но было стыдно делать сиквелы.
Разработчик хотел подчеркнуть, что студии двадцатилетней давности надеялись привнести что-то новое в каждую новую игру, а не предлагать то, что уже успело полюбиться фанатам.
Это привело к тому, что Lionhead Studios создала Fable 2 в гораздо более мрачном тоне, чем ее предшественница. Однако Питер Молиньё (Peter Molyneux) считает, что такой подход к игре привел бы к плохому приему на ранних стадиях тестирования.
Заявление бывшего разработчика Fable подчеркивает необходимость инноваций и эволюции в игровой индустрии. Растущие бюджеты и тяжелые последствия неудач фактически ограничивают потенциал индустрии.
Такие игры, как Saints Row 2022, надеялись направить серию в новое русло, но неудачный релиз привел к закрытию Volition Games. Такие разработчики, как Ascendant Studios, также подверглись увольнениям после неудачного выхода Immortals of Aveum.
Хотя в 2023 году индустрия AAA не испытывает недостатка в хороших играх, большинство самых рейтинговых игр этого года были сиквелами или ремастерами. Такие игры не обязательно похожи на своих предшественников, но отсутствие новых IP подчеркивает точку зрения Питера Молиньё о том, что индустрия сегодня не склонна к риску.
В прошлом месяце Дэвид Яффе также обратил внимание на аналогичную проблему, заявив, что Marvel's Spider-Man 2 выглядит шаблонно и Sony необходимо отказаться от своего стандартного подхода к созданию ААА-игр.
Тем не менее, игровая индустрия вряд ли откажется от своего подхода. Сочетание ностальгии и опоры на проверенные методы привело к тому, что студии как никогда охотно возвращаются к своим предыдущим IP для будущих релизов.
Когда твоя главная задача это выдать владельцем больше прибыли, чем за предыдущий год, то любой риск для тебя смертелен. Поэтому теперь и игры, и фильмы от крупных компаний это максимально одинаковая безвкусная жижа. И вроде как нормальная игра, а вроде как и уже играл в это раз сто.
Поэтому и получается, что сейчас гораздо интереснее попробовать какую-нибудь новую индюшатину, чем играть в очередную однотипную игру от AAA разработчика.
если б ты распоряжался многомиллионным бюджетом, ты б тоже понимал, что риск тут недопустим.
уничтожить бизнес никто не хочет.
а для любителей разнообразия инди-сцена и существует. просто нужно выбрать, что тебе важнее, или потреблять в какой-то пропорции и то и то.
тут как с кинематографом - есть поп-корновые блокбастеры, сделанные по одним и тем же шаблонам за миллионы долларов, а есть недорогое авторское кино. ты же не ждешь одного и того же от них?
Что мешает создать отдельную группу, которая бы клепала себе сама любую игру, с неограниченным временем, и с минимальным бюджетом. Вспоминая как создавалась у близард ХардСтоун, явно намекает на подобный процесс. Никто не надеется на успех, но богатая компания не может в тихую дать парочку людей или группе свободу и пару баксов на макдак?
Кто не рискует, тот не гребёт деньги лопатой. Ты очень заблуждаешься, что богатые люди придерживаются логики недопустимости риска. Если бы всё было так, и риск действительно был бы недопустим, тогда всякие там Илоны Маски не пытались бы строить космические корабли, а занимались бы куда менее рискованным делом, но не менее прибыльным. И уж точно богатые люди не финансировали бы войны в разных уголках планеты, потому что любая война это ачешуеть какой риск - либо всё потерять, либо много заработать.
На самом деле, чем больше у человека денег, тем больше он склонен рисковать. Это просто факт. Ну а люди, у которых нет денег, они так вообще ничем не рискуют, ибо в случае неудачи с них нечего взять. Жажда рисковать у людей в крови.
Я жду одно и того же. Дорогое кино не всегда выглядит лучше дешёвого, как и дешёвое не всегда выглядит хуже дорогого. Поэтому в данном случае от обеих типов я жду одного и того же. Качество фильма обычно меньше всего зависит от влитых в него денег. Авторское кино обычно снимается по тем же самым шаблонам, как и дорогие высокобюджетные блокбастеры. Шаблоны везде одни и те же.
Скажу проще. Камера для съёмок в обеих случаях одинаковая. С этой камерой ты можешь снять отвратительный фильм за сотни миллионов, а можешь снять шикарный фильм за 100 тысяч. Цифры чисто условные. Суть в том, что не всё измеряется баблом. А ты походу всё в бабле только и меряешь. Твой подход неверный и невежественный.
как минимум то, что у больших богатых компаний на одно только содержание такого подразделения в структуре уйдет больше средств, чем у самостоятельной команды энтузиастов на всю игру. менеджмент, отчетность, коммуникации.
вся эта бюрократия не рассчитана на мелкие проекты.
Что мешает делать 10 оригинальных игр с меньшим бюджетом, а не ставить всё на одну?
А потом: ой, у нас что-то с финансами не очень, продадимся ка мы.
В итоге-то и это приедается и продажи падают. А компании начинают пытаться компенсировать это совсем безумными практиками типа лутбоксов ещё больше загоняя себя в яму.
Раздувать бюджеты игр не нужно до бесконечности и делать халтуру. Тогда игра будет окупаться при любом раскладе.
Тому пример Стар Ситизен, все еще деньги льются рекой деньги.
Saints Row 2022, Immortals of Aveum
Словно эти игры пытались сделать что-то рискованное, а не повторяли стерильную лгбт чушь от неженок из твиттера.
В этих в играх не увидел лесбиянок и геев (ЛГБТ). Дело не в ЛГБТ, которое везде видят, где его нету.
В Балдурс Гейте 3 есть тема ЛГБТ. При этом игра популярна, высокий онлайн. Продажи игры хорошие. На ПГ много людей хейтели из за популярности игры, не получилось у них.
Да, лгбт во все поля, только игра не стерильная.
Индустрией правят бабки, а не творчество. Хотя редкие бриллианты типа БГ3 всё же получаются.
Да даже новые идеи не помогут если они используют однотипную хрень и копируют многие аспекты из других игр
Ну понеслась "душа в рай"... Сначала были виноваты издатели, потом игроки, а теперь вот пожалуйста старые шедевральные IP, но прямо признать про собственную бездарность, лень и желание "из ничего получить всё", естесно, слабо. Тотальная экономия на профи и повальное делегирование тайтлов в руки джунов, аутсорса, и просто любителей, потому что квотная студия занята чем угодно в процессе 5-7 лет, но не разработкой, а бюджет не резиновый, как и терпение инвесторов. Поэтому крупные именитые старые студии даже работая по пресловутым знаменитым IP - всё равно обделываются, причём далеко не только в сиквелах, но и в банальных ремастерах. Не в коня корм, пардон. Руки просто надо из одно места вытащить, включить, наконец, мозг, и порезать своих хотелки "все деньги мира".
P.S.: для начала хоть бы повторили этот старый IP на уровне, а потом уж чего-то возникали. Ага, счас! Они лучше старое испоганят своим "новым" виденьем, которое попросту слизано с другого успешного проекта, а потом ноют, что им все и вся виноваты.4
Psss: в следующе пятилетку наверняка будет валом Поделия под BG3 и Киберпанк 2.0... И снова валом удивления и негодования, почему эти поделия не выстреливают, хотя инди с тем же жанром заходят. "Никак вы, бл*ть, не научитесь" - Геральт из Ривии.
чета я не помню крутых подражающих инди смотря что подразумевать под этим в инди семена были игры которые стали успешны в своей нише и потом всякие игры приобрели схоже механики. примерно то же в крупнобюджетных играх. может быть какая то игра доводит доводит свой геймплей до отточенного состояния и будет продавать в течении нескольких последующих игр. можно делать специфические игры но аудитория у них будет более узкая так что они автоматически заработают меньше денег.
Недостаточно рискуют? Сильное заявление. Но неверное. Приведу всего один пример. Bethesda очень сильно рискнула, решив выпустить в релиз космическую RPG очень низкого качества. За такое фанаты могли живьём съесть беседку, да три шкуры содрать. Но риск оказался оправдан. Несмотря на низкое качество Старфилда, беседка всё равно озолотилась, а фанатики теперь в качестве оправдания плохого качества продукта всем рассказывают, мол вы не правильно играете в Старфилд. Нужно играть вот так, а не так. Короче, разрабы ААА студий даже чересчур много порой рискуют, когда впаривают продукт низкого качества. Поэтому не надо говорить, якобы риска недостаточно. Это совсем не так. В разработке игр риск есть всегда. И не имеет значения, разрабы эксплуатируют старые идеи или пытаются внедрить новые экспериментальным путём. Создание игры всегда риск.
Короче. Боятся рисковать только западные студии. Из-за этого страха в релиз выходят всякие кривые Старфилды и прочий треш.
А например Азиатские студии этой болезнью не страдают. Взгляните хотя бы на Final Fantasy - все игры разные, до сих пор внедряют тонны инноваций или пытаются это делать. 15-я финалка крутое дорожное приключение - таких игр в мире в принципе единицы. 16-я финалка японская версия игры престолов - таких аналогичных игр в мире в принципе не существует. 14-я онлайн финалка так вообще в плане основного сюжета круче многих чисто сюжетных одиночных игр. 13-я финалка разделена на 3 отдельные игры и каждая кардинально отличается подачей сюжета, боевой системой, устройством игрового мира. И так можно сказать вообще о каждой финалке. Все они разные. Общее только название. Такой подход к разработке огромный РИСК!!!
По факту разрабы FInal Fantasy очень жёстко рискуют, делая всё это. Ведь никогда не угадаешь, как воспримут игроки новую игру. Финалка это всегда кот в мешке, то бишь вечный бесконечный риск. Азиаты всегда рсикуют. Ну а то что IP всегда один и тот же используется, так это даже хорошо, что есть узнаваемый бренд, по которому легко можно определить, откуда сама игра, сам продукт, и какого качества ждать.
Вывод таков. Разработка игр всегда риск. И больше всех рискует всегда тот, кто боится рисковать. Беседка не даст соврать с кривым старфилдом. Ведь мало рискнуть сделать плохую игру. Нужно ещё уметь убедить фанатов, что плохая игра на самом деле хорошая. Просто она раскрывается через 200 часов, а не сразу, а так игра крутая. Это тоже серьёзный риск рассчитывать не на качество продукта, а на умение убеждать покупателей. Игровая индустрия в принципе один сплошной риск.
современные игры в большинстве свои - гуано. По пальцам одной руки можно пересчитать что то приличное.
Ну раз ты такой эксперт то напиши пару хороших RPG только не старых, кроме Elder Ring и Dragon Age, просто они мне что то не зашли, был фанатом Скайрима когда то, сейчас только Ведьмак стоит играю. Еще в Fallout 4 не играл, но после ведьмака буду и в него. Но хочется чего то еще интересного, Киберпанк я пару месяцев назад прошел. Так что если есть идеи напиши, а то мог что то да пропустить интересное.
Мне за последнее время так чтобы прям супер - ничего не понравилось. Я лично играю в д4, но не потому что это супер , а просто потому что я привык играть в дьябло за 20 лет. Вот и все. Бг3, старыилд и прочее - все это гуано на мой взгляд, но кому то нравится
Деньги, деньги, деньги. Прибыль (а лучше серьёзная прибыль)- это всё, что волнует подавляющее большинство разрабов. Отчасти это правильно. Без достойных релизов студию закроют. Скоро игровые студии будут массово выпускать игры на мобилках, а не эти ваши ААА проекты на которые требуется гигантское финансирование с мизерным выхлопом в "пачку чипсов". В мобилке минимум вложений и если игра зацепит+ донатики= кучи денег на ровном месте и минимальный риск. Если не выстрелил этот проект, выстрелит другой. А эти ААА- будут делать иногда и на отвали, чтобы игроки ПК и консолей не слишком возникали, что разрабы забыли про них. А хотя... Они и так делают на отвали- игроки/покупатели становятся бета тестерами за свои же деньги и ищут баги в ожидании кучи патчей первого дня. Как будто разрабы уже и на своих тестировщиках экономят.