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об игре
Fable 14.09.2004
9.2 1 935 оценок

Автор серии Fable считает, что создатели современных игр недостаточно рискуют

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butcher69
Новости

Современная игровая индустрия ААА в большей степени, чем когда-либо прежде, зависит от старых IP. Поскольку разработка игр стала более дорогостоящей и рискованной, у студий не осталось стимулов для развития и поиска новых идей.

Такие деятели индустрии, как Фил Спенсер, уже признали, что зависимость индустрии от старых IP обусловлена рисками, связанными с новыми идеями. Бывший ведущий дизайнер Fable также поделился своими соображениями по этому поводу, заявив, что современные игры избегают риска.

Питер Молиньё недавно побеседовал с TheGamer, поделившись своим опытом работы над франшизой Fable. Разработчик является одним из основателей студии Lionhead Studios и именно в ней он создал франшизу Fable, став ведущим дизайнером первого выпуска игры в 2004 году.

Говоря о переходе от Fable к ее продолжению, Питер Молиньё рассказал, что Lionhead Studios пошла на огромный риск, внеся ряд изменений, считая, что такой отход от проверенной формулы сегодня невозможен. Он заявил:

Это звучит безумно, но было стыдно делать сиквелы.

Разработчик хотел подчеркнуть, что студии двадцатилетней давности надеялись привнести что-то новое в каждую новую игру, а не предлагать то, что уже успело полюбиться фанатам.

Это привело к тому, что Lionhead Studios создала Fable 2 в гораздо более мрачном тоне, чем ее предшественница. Однако Питер Молиньё (Peter Molyneux) считает, что такой подход к игре привел бы к плохому приему на ранних стадиях тестирования.

Заявление бывшего разработчика Fable подчеркивает необходимость инноваций и эволюции в игровой индустрии. Растущие бюджеты и тяжелые последствия неудач фактически ограничивают потенциал индустрии.

Такие игры, как Saints Row 2022, надеялись направить серию в новое русло, но неудачный релиз привел к закрытию Volition Games. Такие разработчики, как Ascendant Studios, также подверглись увольнениям после неудачного выхода Immortals of Aveum.

Хотя в 2023 году индустрия AAA не испытывает недостатка в хороших играх, большинство самых рейтинговых игр этого года были сиквелами или ремастерами. Такие игры не обязательно похожи на своих предшественников, но отсутствие новых IP подчеркивает точку зрения Питера Молиньё о том, что индустрия сегодня не склонна к риску.

В прошлом месяце Дэвид Яффе также обратил внимание на аналогичную проблему, заявив, что Marvel's Spider-Man 2 выглядит шаблонно и Sony необходимо отказаться от своего стандартного подхода к созданию ААА-игр.

Тем не менее, игровая индустрия вряд ли откажется от своего подхода. Сочетание ностальгии и опоры на проверенные методы привело к тому, что студии как никогда охотно возвращаются к своим предыдущим IP для будущих релизов.

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Комментарии: 25
Ваш комментарий
Liaschim

Когда твоя главная задача это выдать владельцем больше прибыли, чем за предыдущий год, то любой риск для тебя смертелен. Поэтому теперь и игры, и фильмы от крупных компаний это максимально одинаковая безвкусная жижа. И вроде как нормальная игра, а вроде как и уже играл в это раз сто.
Поэтому и получается, что сейчас гораздо интереснее попробовать какую-нибудь новую индюшатину, чем играть в очередную однотипную игру от AAA разработчика.

20
Озверин

если б ты распоряжался многомиллионным бюджетом, ты б тоже понимал, что риск тут недопустим.
уничтожить бизнес никто не хочет.
а для любителей разнообразия инди-сцена и существует. просто нужно выбрать, что тебе важнее, или потреблять в какой-то пропорции и то и то.
тут как с кинематографом - есть поп-корновые блокбастеры, сделанные по одним и тем же шаблонам за миллионы долларов, а есть недорогое авторское кино. ты же не ждешь одного и того же от них?

-5
JackTailer Озверин

Что мешает создать отдельную группу, которая бы клепала себе сама любую игру, с неограниченным временем, и с минимальным бюджетом. Вспоминая как создавалась у близард ХардСтоун, явно намекает на подобный процесс. Никто не надеется на успех, но богатая компания не может в тихую дать парочку людей или группе свободу и пару баксов на макдак?

-2
Janekste Озверин

Кто не рискует, тот не гребёт деньги лопатой. Ты очень заблуждаешься, что богатые люди придерживаются логики недопустимости риска. Если бы всё было так, и риск действительно был бы недопустим, тогда всякие там Илоны Маски не пытались бы строить космические корабли, а занимались бы куда менее рискованным делом, но не менее прибыльным. И уж точно богатые люди не финансировали бы войны в разных уголках планеты, потому что любая война это ачешуеть какой риск - либо всё потерять, либо много заработать.

На самом деле, чем больше у человека денег, тем больше он склонен рисковать. Это просто факт. Ну а люди, у которых нет денег, они так вообще ничем не рискуют, ибо в случае неудачи с них нечего взять. Жажда рисковать у людей в крови.

сделанные по одним и тем же шаблонам за миллионы долларов, а есть недорогое авторское кино. ты же не ждешь одного и того же от них?

Я жду одно и того же. Дорогое кино не всегда выглядит лучше дешёвого, как и дешёвое не всегда выглядит хуже дорогого. Поэтому в данном случае от обеих типов я жду одного и того же. Качество фильма обычно меньше всего зависит от влитых в него денег. Авторское кино обычно снимается по тем же самым шаблонам, как и дорогие высокобюджетные блокбастеры. Шаблоны везде одни и те же.

Скажу проще. Камера для съёмок в обеих случаях одинаковая. С этой камерой ты можешь снять отвратительный фильм за сотни миллионов, а можешь снять шикарный фильм за 100 тысяч. Цифры чисто условные. Суть в том, что не всё измеряется баблом. А ты походу всё в бабле только и меряешь. Твой подход неверный и невежественный.

0
Озверин JackTailer

как минимум то, что у больших богатых компаний на одно только содержание такого подразделения в структуре уйдет больше средств, чем у самостоятельной команды энтузиастов на всю игру. менеджмент, отчетность, коммуникации.
вся эта бюрократия не рассчитана на мелкие проекты.

-1
Liaschim Озверин

Что мешает делать 10 оригинальных игр с меньшим бюджетом, а не ставить всё на одну?
А потом: ой, у нас что-то с финансами не очень, продадимся ка мы.
В итоге-то и это приедается и продажи падают. А компании начинают пытаться компенсировать это совсем безумными практиками типа лутбоксов ещё больше загоняя себя в яму.

-1
Олег Дудин

Раздувать бюджеты игр не нужно до бесконечности и делать халтуру. Тогда игра будет окупаться при любом раскладе.

7
ДолойГетероориентация

Тому пример Стар Ситизен, все еще деньги льются рекой деньги.

1
PuserG

Saints Row 2022, Immortals of Aveum

Словно эти игры пытались сделать что-то рискованное, а не повторяли стерильную лгбт чушь от неженок из твиттера.

6
ДолойГетероориентация

В этих в играх не увидел лесбиянок и геев (ЛГБТ). Дело не в ЛГБТ, которое везде видят, где его нету.

-7
ДолойГетероориентация

В Балдурс Гейте 3 есть тема ЛГБТ. При этом игра популярна, высокий онлайн. Продажи игры хорошие. На ПГ много людей хейтели из за популярности игры, не получилось у них.

1
PuserG ДолойГетероориентация

Да, лгбт во все поля, только игра не стерильная.

0
naomiann2016 ДолойГетероориентация
Спойлер
0
Кей Овальд

Индустрией правят бабки, а не творчество. Хотя редкие бриллианты типа БГ3 всё же получаются.

3
Adalat

Да даже новые идеи не помогут если они используют однотипную хрень и копируют многие аспекты из других игр

2
DertuFys

Ну понеслась "душа в рай"... Сначала были виноваты издатели, потом игроки, а теперь вот пожалуйста старые шедевральные IP, но прямо признать про собственную бездарность, лень и желание "из ничего получить всё", естесно, слабо. Тотальная экономия на профи и повальное делегирование тайтлов в руки джунов, аутсорса, и просто любителей, потому что квотная студия занята чем угодно в процессе 5-7 лет, но не разработкой, а бюджет не резиновый, как и терпение инвесторов. Поэтому крупные именитые старые студии даже работая по пресловутым знаменитым IP - всё равно обделываются, причём далеко не только в сиквелах, но и в банальных ремастерах. Не в коня корм, пардон. Руки просто надо из одно места вытащить, включить, наконец, мозг, и порезать своих хотелки "все деньги мира".

P.S.: для начала хоть бы повторили этот старый IP на уровне, а потом уж чего-то возникали. Ага, счас! Они лучше старое испоганят своим "новым" виденьем, которое попросту слизано с другого успешного проекта, а потом ноют, что им все и вся виноваты.4

Psss: в следующе пятилетку наверняка будет валом Поделия под BG3 и Киберпанк 2.0... И снова валом удивления и негодования, почему эти поделия не выстреливают, хотя инди с тем же жанром заходят. "Никак вы, бл*ть, не научитесь" - Геральт из Ривии.

2
MunchkiN 616

чета я не помню крутых подражающих инди смотря что подразумевать под этим в инди семена были игры которые стали успешны в своей нише и потом всякие игры приобрели схоже механики. примерно то же в крупнобюджетных играх. может быть какая то игра доводит доводит свой геймплей до отточенного состояния и будет продавать в течении нескольких последующих игр. можно делать специфические игры но аудитория у них будет более узкая так что они автоматически заработают меньше денег.

0
Janekste

Недостаточно рискуют? Сильное заявление. Но неверное. Приведу всего один пример. Bethesda очень сильно рискнула, решив выпустить в релиз космическую RPG очень низкого качества. За такое фанаты могли живьём съесть беседку, да три шкуры содрать. Но риск оказался оправдан. Несмотря на низкое качество Старфилда, беседка всё равно озолотилась, а фанатики теперь в качестве оправдания плохого качества продукта всем рассказывают, мол вы не правильно играете в Старфилд. Нужно играть вот так, а не так. Короче, разрабы ААА студий даже чересчур много порой рискуют, когда впаривают продукт низкого качества. Поэтому не надо говорить, якобы риска недостаточно. Это совсем не так. В разработке игр риск есть всегда. И не имеет значения, разрабы эксплуатируют старые идеи или пытаются внедрить новые экспериментальным путём. Создание игры всегда риск.

Короче. Боятся рисковать только западные студии. Из-за этого страха в релиз выходят всякие кривые Старфилды и прочий треш.

А например Азиатские студии этой болезнью не страдают. Взгляните хотя бы на Final Fantasy - все игры разные, до сих пор внедряют тонны инноваций или пытаются это делать. 15-я финалка крутое дорожное приключение - таких игр в мире в принципе единицы. 16-я финалка японская версия игры престолов - таких аналогичных игр в мире в принципе не существует. 14-я онлайн финалка так вообще в плане основного сюжета круче многих чисто сюжетных одиночных игр. 13-я финалка разделена на 3 отдельные игры и каждая кардинально отличается подачей сюжета, боевой системой, устройством игрового мира. И так можно сказать вообще о каждой финалке. Все они разные. Общее только название. Такой подход к разработке огромный РИСК!!!

По факту разрабы FInal Fantasy очень жёстко рискуют, делая всё это. Ведь никогда не угадаешь, как воспримут игроки новую игру. Финалка это всегда кот в мешке, то бишь вечный бесконечный риск. Азиаты всегда рсикуют. Ну а то что IP всегда один и тот же используется, так это даже хорошо, что есть узнаваемый бренд, по которому легко можно определить, откуда сама игра, сам продукт, и какого качества ждать.

Вывод таков. Разработка игр всегда риск. И больше всех рискует всегда тот, кто боится рисковать. Беседка не даст соврать с кривым старфилдом. Ведь мало рискнуть сделать плохую игру. Нужно ещё уметь убедить фанатов, что плохая игра на самом деле хорошая. Просто она раскрывается через 200 часов, а не сразу, а так игра крутая. Это тоже серьёзный риск рассчитывать не на качество продукта, а на умение убеждать покупателей. Игровая индустрия в принципе один сплошной риск.

1
Sneaky Pete

современные игры в большинстве свои - гуано. По пальцам одной руки можно пересчитать что то приличное.

0
Snake2105

Ну раз ты такой эксперт то напиши пару хороших RPG только не старых, кроме Elder Ring и Dragon Age, просто они мне что то не зашли, был фанатом Скайрима когда то, сейчас только Ведьмак стоит играю. Еще в Fallout 4 не играл, но после ведьмака буду и в него. Но хочется чего то еще интересного, Киберпанк я пару месяцев назад прошел. Так что если есть идеи напиши, а то мог что то да пропустить интересное.

0
Sneaky Pete Snake2105

Мне за последнее время так чтобы прям супер - ничего не понравилось. Я лично играю в д4, но не потому что это супер , а просто потому что я привык играть в дьябло за 20 лет. Вот и все. Бг3, старыилд и прочее - все это гуано на мой взгляд, но кому то нравится

0
GuyFawkes_1570

Деньги, деньги, деньги. Прибыль (а лучше серьёзная прибыль)- это всё, что волнует подавляющее большинство разрабов. Отчасти это правильно. Без достойных релизов студию закроют. Скоро игровые студии будут массово выпускать игры на мобилках, а не эти ваши ААА проекты на которые требуется гигантское финансирование с мизерным выхлопом в "пачку чипсов". В мобилке минимум вложений и если игра зацепит+ донатики= кучи денег на ровном месте и минимальный риск. Если не выстрелил этот проект, выстрелит другой. А эти ААА- будут делать иногда и на отвали, чтобы игроки ПК и консолей не слишком возникали, что разрабы забыли про них. А хотя... Они и так делают на отвали- игроки/покупатели становятся бета тестерами за свои же деньги и ищут баги в ожидании кучи патчей первого дня. Как будто разрабы уже и на своих тестировщиках экономят.

0