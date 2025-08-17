Fairgames не отменён: аналитик извинился за дезинформацию

Недавно в сети разлетелась новость, что проект Fairgames$ — кооперативный шутер от студии Haven Studios, работающей под крылом PlayStation, якобы был закрыт. Источником слуха стал известный аналитик Майкл Пактер, высказавшийся в своём подкасте Pachter Factor.

Однако позже Пактер признал ошибку и принес извинения. По его словам, он неверно понял ситуацию: узнав об уходе основательницы студии Джейд Реймонд, аналитик поспешил сделать вывод о закрытии проекта. Позднее он уточнил:

«Я ошибся. Сказал, что Джейд уволили, и предположил, что игру отменили. На самом деле у меня нет никакой информации о её судьбе».

Таким образом, Fairgames$ продолжает находиться в разработке. Напомним, игру впервые представили в 2023 году, а релиз ожидается не раньше 2026-го. Проект позиционируют как многопользовательский экшен с элементами ограблений, где команды игроков будут сражаться друг с другом за добычу.