Fairgame$ 2026 г.
Экшен, Мультиплеер
4.3 23 оценки

Fairgames не отменён: аналитик извинился за дезинформацию

IKarasik IKarasik

Недавно в сети разлетелась новость, что проект Fairgames$ — кооперативный шутер от студии Haven Studios, работающей под крылом PlayStation, якобы был закрыт. Источником слуха стал известный аналитик Майкл Пактер, высказавшийся в своём подкасте Pachter Factor.

Fairgame$ якобы отменена: аналитик Майкл Пахтер утверждает, что Sony "сбилась с пути"

Однако позже Пактер признал ошибку и принес извинения. По его словам, он неверно понял ситуацию: узнав об уходе основательницы студии Джейд Реймонд, аналитик поспешил сделать вывод о закрытии проекта. Позднее он уточнил:

«Я ошибся. Сказал, что Джейд уволили, и предположил, что игру отменили. На самом деле у меня нет никакой информации о её судьбе».

Таким образом, Fairgames$ продолжает находиться в разработке. Напомним, игру впервые представили в 2023 году, а релиз ожидается не раньше 2026-го. Проект позиционируют как многопользовательский экшен с элементами ограблений, где команды игроков будут сражаться друг с другом за добычу.

9
5
Комментарии: 5
Vinzed

Инсайдеры уровня Данила Волкова

2
Евгений Кондратенко

Ну проживет недельку, как Concord.

1
kedmaker

Вчера тут уже успели и Sony закрыть..) Так что, сказать им, чтобы открывались?

InkubatorKlef

будто-бы не все равно на ОЧЕРЕДНОЙ кооперативный шутер ПОД КРЫЛОМ СОНИ,ВАУ

Ellie Williams

что это, the finals 2?