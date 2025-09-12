Создатель Fallout мечтает о "100% доброй" фракции в будущих играх

Тим Кейн, один из создателей культовой серии Fallout, в интервью YouTube-каналу The Vile Eye рассказал, что ему хотелось бы увидеть в будущем «по-настоящему добрую фракцию» — не серую и не злую, а полностью ориентированную на помощь людям.

«Одна вещь, о которой я всегда мечтал в Fallout, — это реально добрая фракция. На 100%. Они выращивают еду, строят убежища, ищут старые технологии или лекарства и искренне помогают людям. Но при этом сталкиваются с подозрением от других фракций и даже самого игрока», — отметил Кейн.

По его словам, Fallout традиционно учит игроков, что в мире нет абсолютного добра и зла: хорошие стороны совершают плохие поступки, а злые — оправдывают себя благими намерениями. Однако именно поэтому, считает разработчик, идея с «идеально светлой» группировкой была бы особенно интересной для исследования.

Кейн подчеркнул, что создание такой фракции стало бы вызовом для сценаристов, сравнив это с задачей, которую он однажды поставил команде в оригинальной Fallout — написать уникальные реплики для персонажей с низким интеллектом. Тогда авторы справились, и он уверен, что смогли бы реализовать и такую концепцию.

Хотя сам Кейн уже давно не участвует в разработке серии, его идеи продолжают вдохновлять поклонников, которые не исключают, что в будущем Bethesda решится на подобный эксперимент.