Создатель оригинальной Fallout рассказал об источниках вдохновения при создании культовой RPG ©

Создатель Fallout Тим Кейн выложил на своем ютуб-канале еще одно видео, в котором рассказывает об играх, книгах, фильмах и сериалах, повлиявших на создание постапокалиптической вселенной ролевой игры.



От сеттинга до сюжета, Кейн объясняет, какие отдельные элементы на что повлияли. Есть и более общие влияния игр, фильмов и книг, но Кейн объясняет, что на самом деле нет чего-то одного, что сильно повлияло на игры в целом.

Vault-Tec была стереотипом каждого жадного, плохо управляемого оборонного подрядчика, который процветал в США во время холодной войны и после нее. Мы просто хотели посмеяться над ними.

"Sugar Bombs были основаны на Кельвине и Хоббсе", - добавляет Кейн. "Любимый злак Кельвина - шоколадные глазированные сахарные бомбочки, и сахарные бомбочки просто обязаны были быть в игре".

Nuka-Cola, как и следовало ожидать, произошла от Coca-Cola.



Общий дизайн всех роботов Fallout был разработан на основе научно-фантастического фильма 1956 года "Запретная планета", при этом любые проекты, основанные на современных роботах, таких как Терминатор или Робокоп, были отвергнуты.



Плакаты времен холодной войны, комиксы, оружие и броня - все это также повлияло на общий вид Fallout. Знаковая силовая броня пришла из серии фильмов 50-х годов, как и многие технологии с ядерным двигателем в игре. Даже фильмы Джорджа Ромеро о зомби сыграли свою роль, поскольку то, как он снимал этих монстров, повлияло на то, какими в итоге стали гули.

Даже оригинальная книга I Am Legend (не фильм с Уиллом Смитом) повлияла на Fallout. До фильма это был роман Ричарда Мэтисона 1954 года, и он помог популяризировать идею постъядерной пустоши, опустошенной радиацией и болезнями, что является важной частью сеттинга Fallout.

Кейн говорит, что он также прочитал всех победителей премии "Хьюго" за каждый год во время разработки Fallout, что означает, что он прочитал около 40 научно-фантастических романов, которые считаются одними из лучших, когда-либо опубликованных. "Я уверен, что есть некоторые подсознательные влияния, которые исходят от этих книг", - говорит Кейн.



Очевидно, что ранние игры X-COM также оказали "огромное влияние", а Ultima, в которой основное внимание уделялось тому, чтобы сделать вас хорошим человеком, дала Кейну идею позволить игрокам Fallout быть, ну, плохими. Классическая игра Wasteland также сыграла свою роль, но не настолько сильную, как вы могли подумать.

Кейн также уже похвалил компанию Bethesda, которая взяла серию под свой контроль в середине 2000-х за ее возрождение.