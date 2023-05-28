Пользователь воссоздал локацию Кламат из Fallout 2 в Unreal Engine 5

Пользователь YouTube "Anil ISBILIR" воссоздал локацию Кламат из Fallout 2 в Unreal Engine 5. Для создания этого небольшого города художник использовал освещение Lumen, SSAO и Ultra Dynamic Sky. Кроме того, художник использовал ассеты Quixel Megascans с минимальным редактированием.
Конечный результат получился неплохим, так что обязательно посмотрите его, если вы поклонники Fallout 2. И, если это не было достаточно ясно, это всего лишь концепт-видео. Анил не работает над полноценным ремейком этой классической игры Fallout.
Но рекомендуется умерить ваши ожидания. Несмотря на то, что это неплохой фанатский проект, он вас не поразит. Другими словами, это не доведение Unreal Engine 5 до предела. Так что да, не забудьте также иметь это в виду.
Так, глядишь, через ндцать-эндцать лет и поиграем в 3Д ремейк 1 и 2 части...Если доживем...
Прелесть.
Хорошие модели. Вот только опять одноэтажные небоскрёбы. В Fallout их так делали чтобы они весь экран не закрывали, этакая условность. Тут же они выглядят странно.
Тоже думаю, почему делают крыши плоские. Тогда это было фишкой изометрии, но вроде как в Фолычах были дома с этажами вверх. А тут просто параллелепипеды. Либо на УЕ просто хотят показать\воссоздать красивого клона Ф1-2?)
Вот бы Van Buren на UE5 кто запилил.
Нейросетка + слезы энтузиастов и глядишь поиграем в рабочий билд)
выглядит игрушечным
Да хотя бы на движке первого Дума было бы прикольно.
Очень хочется сыграть в 3D ремейки 1 и 2 частей, с боевкой из четверки (которую, как я слышал, делали создатели дума). Эти игры до сих пор актуальны, но изометрия и пошаговые бои совсем не вдохновляют.