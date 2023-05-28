Пользователь воссоздал локацию Кламат из Fallout 2 в Unreal Engine 5 ©

Пользователь YouTube "Anil ISBILIR" воссоздал локацию Кламат из Fallout 2 в Unreal Engine 5. Для создания этого небольшого города художник использовал освещение Lumen, SSAO и Ultra Dynamic Sky. Кроме того, художник использовал ассеты Quixel Megascans с минимальным редактированием.

Конечный результат получился неплохим, так что обязательно посмотрите его, если вы поклонники Fallout 2. И, если это не было достаточно ясно, это всего лишь концепт-видео. Анил не работает над полноценным ремейком этой классической игры Fallout.

Но рекомендуется умерить ваши ожидания. Несмотря на то, что это неплохой фанатский проект, он вас не поразит. Другими словами, это не доведение Unreal Engine 5 до предела. Так что да, не забудьте также иметь это в виду.