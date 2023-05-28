Fallout 2 28.06.1998
9.4 1 955 оценок

Пользователь воссоздал локацию Кламат из Fallout 2 в Unreal Engine 5

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butcher69
Новости

Пользователь YouTube "Anil ISBILIR" воссоздал локацию Кламат из Fallout 2 в Unreal Engine 5. Для создания этого небольшого города художник использовал освещение Lumen, SSAO и Ultra Dynamic Sky. Кроме того, художник использовал ассеты Quixel Megascans с минимальным редактированием.

Конечный результат получился неплохим, так что обязательно посмотрите его, если вы поклонники Fallout 2. И, если это не было достаточно ясно, это всего лишь концепт-видео. Анил не работает над полноценным ремейком этой классической игры Fallout.

Но рекомендуется умерить ваши ожидания. Несмотря на то, что это неплохой фанатский проект, он вас не поразит. Другими словами, это не доведение Unreal Engine 5 до предела. Так что да, не забудьте также иметь это в виду.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
DrAgon_steel

Так, глядишь, через ндцать-эндцать лет и поиграем в 3Д ремейк 1 и 2 части...Если доживем...

2
Кей Овальд

Прелесть.

0
VanRaygo

Хорошие модели. Вот только опять одноэтажные небоскрёбы. В Fallout их так делали чтобы они весь экран не закрывали, этакая условность. Тут же они выглядят странно.

0
lEGlGnoml

Тоже думаю, почему делают крыши плоские. Тогда это было фишкой изометрии, но вроде как в Фолычах были дома с этажами вверх. А тут просто параллелепипеды. Либо на УЕ просто хотят показать\воссоздать красивого клона Ф1-2?)

0
Mr. Frosty

Вот бы Van Buren на UE5 кто запилил.

0
MASbKA

Нейросетка + слезы энтузиастов и глядишь поиграем в рабочий билд)

0
rwsia

выглядит игрушечным

0
Uilenspiegel

Да хотя бы на движке первого Дума было бы прикольно.

-1
0ncnjqybr

Очень хочется сыграть в 3D ремейки 1 и 2 частей, с боевкой из четверки (которую, как я слышал, делали создатели дума). Эти игры до сих пор актуальны, но изометрия и пошаговые бои совсем не вдохновляют.

-7