Ожидается, что Fallout 3 Remastered получит переработанную игровую механику

После вчерашнего выхода The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, можно полагать, внимание геймеров переключается на Fallout 3 Remastered. Упоминания об этих ремастерах появились в документах много лет назад, поэтому ажиотаж вокруг серий зашкаливает.
По слухам, Virtuous также разрабатывает ремастер-издание Fallout 3. Дизайнер оригинальной игры Брюс Несмит утверждает, что разработчики, возможно, наконец-то пересмотрят спорную и неудачную механику стрельбы в игре, как они сделали в Oblivion.
Переиздание Fallout 3 может означать, что будут переработаны все основные механики, а не только визуальные эффекты, что улучшит общий игровой процесс и решит многие старые проблемы, с которыми столкнулась эта RPG.
В интервью VideoGamer дизайнер Fallout 3, Брюс, поясняет, что в игре не хватало стрельбы, но в следующей игре франшиза увидела огромные улучшения. Ожидается, что ремастер также получит переработанную стрельбу и будет соответствовать улучшениям, которые были в Fallout 4.
Боевая система в Fallout 3 не дотягивала до шутеров того времени. […] Но в Fallout 4 над этим было проделано много работы. Так что я ожидаю увидеть, как много этой работы будет вложено в Fallout 4, если они делают то же самое.
Помимо новых визуальных эффектов и текстур, Fallout 3 Remastered может получить улучшенные реакции на попадания, анимацию, звуковые эффекты и другие улучшения для улучшения игрового процесса. Однако неясно, насколько амбициозен проект, поскольку Bethesda официально не подтвердила эти подробности.
Кроме того, ремастер может разрабатываться в течение следующих нескольких лет, если Virtuous будет активно её заниматься. Известный инсайдер также признал, что разработка продлится долго, несмотря на популярность телешоу.
Если они исправят тот днищенский движок, то будет хорошо. Ещё бы глобальный сюжет нормальный, ролевую систему из Вегаса. А ещё лучше Вегас.
Ну хз. Не так уж третий фалаут плох. Как по мне, сюжет там точно не надо менять. Как минимум он лучше, чем в четвертой части. Если менять сюжет, то это уже будет другая игра. Что касается Вегаса, то хз нужен ли ремастер. Эта часть была лучшей из всей серии, так что в неё многие наигрались вдоволь, да и там графика не так уж и плоха. А вот третий совсем другой разговор.
Буквально вчера выпустили подделку на урине5, тебе легче?))
Надеюсь вонючие руки тода говарда не притронутся к New Vegas
Посмотрим.
Ну теперь вера в проект есть. Как и высокий кредит доверия к команде.
Тащите его сюда)) // Константин Игоревич
и системные требования будут как у ремастера Oblivion? )
А потом еще и нью вегас было бы здорово) // Ярослав Тесновец
Пусть заранее готовят переносить оригинальную озвучку и текст.
На самом деле, в Ф4 стрельба и боевка вообще тоже были сделаны так себе, настоящего импакта не хватало. А на высокой сложности еще и жирные враги - губки для впитывания урона, когда на любого бомжа приходилось делать по несколько выстрелов в упор в голову, чтоб убить.
Моды частично решали эти проблемы, но именно частично