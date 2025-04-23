ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fallout 3 28.10.2008
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.1 12 403 оценки

Ожидается, что Fallout 3 Remastered получит переработанную игровую механику

KoRnEr KoRnEr

После вчерашнего выхода The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, можно полагать, внимание геймеров переключается на Fallout 3 Remastered. Упоминания об этих ремастерах появились в документах много лет назад, поэтому ажиотаж вокруг серий зашкаливает.

Тодд Говард: новые игры Fallout все еще находятся на стадии планирования

По слухам, Virtuous также разрабатывает ремастер-издание Fallout 3. Дизайнер оригинальной игры Брюс Несмит утверждает, что разработчики, возможно, наконец-то пересмотрят спорную и неудачную механику стрельбы в игре, как они сделали в Oblivion.

Переиздание Fallout 3 может означать, что будут переработаны все основные механики, а не только визуальные эффекты, что улучшит общий игровой процесс и решит многие старые проблемы, с которыми столкнулась эта RPG.

Fallout 3 Remastered также может получить множество изменений в игровом процессе, как в Elder Scrolls Oblivion Remastered
Fallout 3 Remastered также может получить множество изменений в игровом процессе, как в Elder Scrolls Oblivion Remastered

В интервью VideoGamer дизайнер Fallout 3, Брюс, поясняет, что в игре не хватало стрельбы, но в следующей игре франшиза увидела огромные улучшения. Ожидается, что ремастер также получит переработанную стрельбу и будет соответствовать улучшениям, которые были в Fallout 4.

Боевая система в Fallout 3 не дотягивала до шутеров того времени. […] Но в Fallout 4 над этим было проделано много работы. Так что я ожидаю увидеть, как много этой работы будет вложено в Fallout 4, если они делают то же самое.

Помимо новых визуальных эффектов и текстур, Fallout 3 Remastered может получить улучшенные реакции на попадания, анимацию, звуковые эффекты и другие улучшения для улучшения игрового процесса. Однако неясно, насколько амбициозен проект, поскольку Bethesda официально не подтвердила эти подробности.

Кроме того, ремастер может разрабатываться в течение следующих нескольких лет, если Virtuous будет активно её заниматься. Известный инсайдер также признал, что разработка продлится долго, несмотря на популярность телешоу.

По словам инсайдера, ремастер Fallout 3 находится в разработке, но в ближайшее время его ждать не стоит
23
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Кей Овальд

Если они исправят тот днищенский движок, то будет хорошо. Ещё бы глобальный сюжет нормальный, ролевую систему из Вегаса. А ещё лучше Вегас.

17
Adam55

Ну хз. Не так уж третий фалаут плох. Как по мне, сюжет там точно не надо менять. Как минимум он лучше, чем в четвертой части. Если менять сюжет, то это уже будет другая игра. Что касается Вегаса, то хз нужен ли ремастер. Эта часть была лучшей из всей серии, так что в неё многие наигрались вдоволь, да и там графика не так уж и плоха. А вот третий совсем другой разговор.

12
Большая Флейта

Буквально вчера выпустили подделку на урине5, тебе легче?))

5
no homo

Надеюсь вонючие руки тода говарда не притронутся к New Vegas

6
sa1958

Посмотрим.

2
ZackSnyder

Ну теперь вера в проект есть. Как и высокий кредит доверия к команде.

2
Пользователь ВКонтакте

Тащите его сюда)) // Константин Игоревич

TX ZX

и системные требования будут как у ремастера Oblivion? )

Пользователь ВКонтакте

А потом еще и нью вегас было бы здорово) // Ярослав Тесновец

vfa19

Пусть заранее готовят переносить оригинальную озвучку и текст.

AndralStormborn

На самом деле, в Ф4 стрельба и боевка вообще тоже были сделаны так себе, настоящего импакта не хватало. А на высокой сложности еще и жирные враги - губки для впитывания урона, когда на любого бомжа приходилось делать по несколько выстрелов в упор в голову, чтоб убить.

Моды частично решали эти проблемы, но именно частично