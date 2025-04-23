Ожидается, что Fallout 3 Remastered получит переработанную игровую механику

После вчерашнего выхода The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, можно полагать, внимание геймеров переключается на Fallout 3 Remastered. Упоминания об этих ремастерах появились в документах много лет назад, поэтому ажиотаж вокруг серий зашкаливает.

По слухам, Virtuous также разрабатывает ремастер-издание Fallout 3. Дизайнер оригинальной игры Брюс Несмит утверждает, что разработчики, возможно, наконец-то пересмотрят спорную и неудачную механику стрельбы в игре, как они сделали в Oblivion.

Переиздание Fallout 3 может означать, что будут переработаны все основные механики, а не только визуальные эффекты, что улучшит общий игровой процесс и решит многие старые проблемы, с которыми столкнулась эта RPG.

Fallout 3 Remastered также может получить множество изменений в игровом процессе, как в Elder Scrolls Oblivion Remastered

В интервью VideoGamer дизайнер Fallout 3, Брюс, поясняет, что в игре не хватало стрельбы, но в следующей игре франшиза увидела огромные улучшения. Ожидается, что ремастер также получит переработанную стрельбу и будет соответствовать улучшениям, которые были в Fallout 4.

Боевая система в Fallout 3 не дотягивала до шутеров того времени. […] Но в Fallout 4 над этим было проделано много работы. Так что я ожидаю увидеть, как много этой работы будет вложено в Fallout 4, если они делают то же самое.

Помимо новых визуальных эффектов и текстур, Fallout 3 Remastered может получить улучшенные реакции на попадания, анимацию, звуковые эффекты и другие улучшения для улучшения игрового процесса. Однако неясно, насколько амбициозен проект, поскольку Bethesda официально не подтвердила эти подробности.

Кроме того, ремастер может разрабатываться в течение следующих нескольких лет, если Virtuous будет активно её заниматься. Известный инсайдер также признал, что разработка продлится долго, несмотря на популярность телешоу.