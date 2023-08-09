Для Fallout 4 вышел мод, исправляющий долгую загрузку игры

Моддер Antonix35 выпустил обязательный мод для Fallout 4, который устраняет надоедливую долгую загрузку игры. По словам моддеров, это было достигнуто за счет ускорения медленных локаций в коде игры, которые тормозили другие потоки загрузки.
Этот плагин F4SE также сокращает время при перемещении между локациями с помощью лифта. Он также сокращает время загрузки при повторном посещении недавно посещенных мест. Кроме того, он ускоряет анимацию перехода к экрану загрузки и обратно, позволяет игрокам выбирать экраны загрузки и исправляет внутриигровую вертикальную синхронизацию для мониторов с высокой частотой кадров.
Вы можете скачать его бесплатно прямо с нашего сайта. Ниже вы также можете найти видео, демонстрирующее более короткое время загрузки Fallout 4 при использовании этого мода. К сожалению, в видео нет сравнений между модифицированной и ванильной версиями.
Также стоит отметить, что Antonix35 ранее выпустил мод, который решил проблемы с заиканием игры при спринте/беге. Этот мод для Fallout 4 убрал из памяти игры ограничение скорости в 500, что приводило к неприятным подергиваниям/заиканиям при беге по неровным поверхностям. Модификация также доступна для скачивания с нашего сайта.
Так ведь уже давно в сети есть файл который ускоряет загрузку игры и всех локаций. Ну лично я этот файл находил где на просторах интернета, и после того как я его скопировал и добавил в корень игры, то игра, со всеми модами, стала просто моментально грузить. Даже и не знаю нужно ли для этого грузить целый мод, хоть он и весит 174КБ))))
Скорее всего это мод который снимает ограничение по fps во время загрузок. И да скорость загрузки действительно зависит от fps. Похоже на шутку, но увы.
У меня помню такая жесть с этим ограничением была.Намучился,что пипец...При снятии лока игра дико лагала ещё из за того,что у меня монитор на 240 герц. Она просто с ума сходила.Пришлось небольшую прогу качать...как вспомню - плохо становится)
Ну так двигло из одних костылей. Я даже и не стал пытаться анлокать фпс в самой игре. Плагин это делал лишь во время загрузок.
очень врядли
если посмотреть на нексусе что за "Antonix35", то окажется что это и есть автор High FPS Phys Fix, который делает именно то о чем ты говоришь, при этом делает это только на загрузочных экранах, что бы не вышло так как вышло у Lvinomord который просто отключил VSYNC и не поставил ограничение на FPS
короче, я из описания не понял зачерта он еще один плагин написал и что конкретно он добавляет чего нет в HighFPSPhysFix....
А "бесконечные загрузки" он убирает?
Прекрасный мод. Лет 8 назад я бы прыгал от счастья.