Для Fallout 4 вышел мод, исправляющий долгую загрузку игры ©

Моддер Antonix35 выпустил обязательный мод для Fallout 4, который устраняет надоедливую долгую загрузку игры. По словам моддеров, это было достигнуто за счет ускорения медленных локаций в коде игры, которые тормозили другие потоки загрузки.

Этот плагин F4SE также сокращает время при перемещении между локациями с помощью лифта. Он также сокращает время загрузки при повторном посещении недавно посещенных мест. Кроме того, он ускоряет анимацию перехода к экрану загрузки и обратно, позволяет игрокам выбирать экраны загрузки и исправляет внутриигровую вертикальную синхронизацию для мониторов с высокой частотой кадров.

Вы можете скачать его бесплатно прямо с нашего сайта. Ниже вы также можете найти видео, демонстрирующее более короткое время загрузки Fallout 4 при использовании этого мода. К сожалению, в видео нет сравнений между модифицированной и ванильной версиями.

Также стоит отметить, что Antonix35 ранее выпустил мод, который решил проблемы с заиканием игры при спринте/беге. Этот мод для Fallout 4 убрал из памяти игры ограничение скорости в 500, что приводило к неприятным подергиваниям/заиканиям при беге по неровным поверхностям. Модификация также доступна для скачивания с нашего сайта.