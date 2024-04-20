Мод для Fallout 4 дает столь необходимую модернизацию основной системы прокачки

После того как сериал поднял число игроков всей серии Fallout в Steam, самое время ознакомиться с новыми модами для Fallout 4. К счастью для нас, один преданный моддер только что переделал свою предыдущую работу над перками, навыками и чертами, сделав их более похожими на классические игры и убрав некоторые из бесполезных перков, на которые никто бы не потратил свои драгоценные очки.

В моде переработана система перков и прогрессии, содержит около 50 новых перков, 14 новых черт, 12 новых навыков и множество изменений в ванильных перках. Он идеально подходит для новых игроков, пришедших в Содружество после после сериала, или для тех, кто решил вернуться в игру. Этот мод является переработкой проекта Hot Diggity от FishFiend 2020 года, делая прогрессию Fallout 4 больше и лучше.

По словам FishFiend, цель мода - "улучшить реиграбельность за счет замедления постепенного превращения каждого персонажа в универсала", а также "включить нишевые перки, которые позволят каждому персонажу чувствовать себя более индивидуально".



Помимо около 50 новых перков, новые требования к перкам будут стимулировать вас играть по-разному, а многие ванильные перки будут переработаны.

Система черт в этом моде напоминает ту, что использовалась в Fallout 1, 2 и New Vegas. Каждый из них предлагает компромисс. Например, черта "Берсерк" дает вам 20% дополнительного урона и скорости передвижения с оружием ближнего боя, но при этом входящий урон увеличивается на 25%.

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