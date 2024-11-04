Похоже, производство второго сезона сериала Fallout уже началось

В последнее время в сети активно обсуждают дату начала производства продолжения нашумевшего сериала по мотивам культовой серии Fallout. Первый сезон произвел настоящий фурор, особенно среди поклонников оригинальной игровой франшизы, которые и не ожидали увидеть настолько проработанный и реалистичный мир ядерного постапокалипсиса. К их радости, создание второго сезона уже перешло в полноценную фазу производства, и съёмки должны начаться совсем скоро.
Об активной работе над вторым сезоном стало известно от продюсера Лизы Джой, которая поделилась фотографией с читки сценария. Ранее одна из актрис первого сезона вызвала некоторое волнение среди поклонников, заявив, что у создателей якобы ещё нет готового сценария. Судя по всему, работа над сюжетом продолжения велась уже давно, но сценарий представили актёрам только в этом месяце.
Детали сюжета второго сезона Fallout пока остаются в секрете, и никто из съёмочной команды или актёров не спешит раскрывать их. Продолжение шоу обещает удивить зрителей ещё большим количеством отсылок к игровой серии и сюжетными сюрпризами, которые приберегли непосредственно к премьере.
Ожидается, что съёмки второго сезона начнутся уже в этом месяце и продлятся до конца следующего года. Премьера новых эпизодов состоится в 2026 году.
если нет готового сценария то самое время не дожидаясь появления начинать снимать , так как раз все и делают сейчас
Без сценария не снимают вообще)
Майкл Бэй отлично обходится и без него. XD
Это я жду ^^
С ней сериал вышел Дорогуша, первая серия сначала не понятная, концовка неожиданная, жду вторую серию от Лоста)
Спс за инфу, посмотрю
Это ждем
Смотрю сейчас 3ю серию. Не могу сказать что очень нравится. Вот Бункер, с Фергюсон, как то больше зашел.
Там первые 3 серии - отборный трешняк. Потом уже лучше.
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