Похоже, производство второго сезона сериала Fallout уже началось

В последнее время в сети активно обсуждают дату начала производства продолжения нашумевшего сериала по мотивам культовой серии Fallout. Первый сезон произвел настоящий фурор, особенно среди поклонников оригинальной игровой франшизы, которые и не ожидали увидеть настолько проработанный и реалистичный мир ядерного постапокалипсиса. К их радости, создание второго сезона уже перешло в полноценную фазу производства, и съёмки должны начаться совсем скоро.

Об активной работе над вторым сезоном стало известно от продюсера Лизы Джой, которая поделилась фотографией с читки сценария. Ранее одна из актрис первого сезона вызвала некоторое волнение среди поклонников, заявив, что у создателей якобы ещё нет готового сценария. Судя по всему, работа над сюжетом продолжения велась уже давно, но сценарий представили актёрам только в этом месяце.

Детали сюжета второго сезона Fallout пока остаются в секрете, и никто из съёмочной команды или актёров не спешит раскрывать их. Продолжение шоу обещает удивить зрителей ещё большим количеством отсылок к игровой серии и сюжетными сюрпризами, которые приберегли непосредственно к премьере.

Ожидается, что съёмки второго сезона начнутся уже в этом месяце и продлятся до конца следующего года. Премьера новых эпизодов состоится в 2026 году.