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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 21 343 оценки

Похоже, производство второго сезона сериала Fallout уже началось

Gutsz
Новости

В последнее время в сети активно обсуждают дату начала производства продолжения нашумевшего сериала по мотивам культовой серии Fallout. Первый сезон произвел настоящий фурор, особенно среди поклонников оригинальной игровой франшизы, которые и не ожидали увидеть настолько проработанный и реалистичный мир ядерного постапокалипсиса. К их радости, создание второго сезона уже перешло в полноценную фазу производства, и съёмки должны начаться совсем скоро.

Об активной работе над вторым сезоном стало известно от продюсера Лизы Джой, которая поделилась фотографией с читки сценария. Ранее одна из актрис первого сезона вызвала некоторое волнение среди поклонников, заявив, что у создателей якобы ещё нет готового сценария. Судя по всему, работа над сюжетом продолжения велась уже давно, но сценарий представили актёрам только в этом месяце.

Актриса Элла Пернелл с трепетом ждёт начала съёмок второго сезона "Фоллаут", но пока не видела сценарий

Детали сюжета второго сезона Fallout пока остаются в секрете, и никто из съёмочной команды или актёров не спешит раскрывать их. Продолжение шоу обещает удивить зрителей ещё большим количеством отсылок к игровой серии и сюжетными сюрпризами, которые приберегли непосредственно к премьере.

Ожидается, что съёмки второго сезона начнутся уже в этом месяце и продлятся до конца следующего года. Премьера новых эпизодов состоится в 2026 году.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Wolfenstein

если нет готового сценария то самое время не дожидаясь появления начинать снимать , так как раз все и делают сейчас

3
Niphestotel

Без сценария не снимают вообще)

1
0ncnjqybr Niphestotel

Майкл Бэй отлично обходится и без него. XD

1
Skorskis

Это я жду ^^

0
Niphestotel

С ней сериал вышел Дорогуша, первая серия сначала не понятная, концовка неожиданная, жду вторую серию от Лоста)

0
Skorskis

Спс за инфу, посмотрю

0
Kamishini1993

Это ждем

0
Trevis7

Смотрю сейчас 3ю серию. Не могу сказать что очень нравится. Вот Бункер, с Фергюсон, как то больше зашел.

0
0ncnjqybr

Там первые 3 серии - отборный трешняк. Потом уже лучше.

0
Леший3

🤢🤢🤢

-1