Появились атмосферные персонажные постеры сериала Fallout

Одной из следующих крупных адаптаций видеоигр для телевидения станет Fallout, который выйдет на Prime Video в 2024 году. Сегодня появились несколько персонажных постеров к сериалу, посвященных некоторым главным героям.

В официальном описании сериала Люси описывается как "оптимистичная обитательница Убежища. Ее мирная и идеалистическая натура подвергается испытаниям, когда люди причиняют вред ее близким".

Уолтон Гоггинс играет Гуля в сериале, и на новом постере он стоит в дверном проеме на фоне пустоши.

Гоггинс рассказал о своем персонаже следующее:

Это человек, который 200 лет ходит по этой земле в пустоши. Он видел худшую сторону человеческой натуры и остался без эмоций. Он циничен. У него также есть злобное чувство юмора. Но, опять же, он не всегда был таким. Он был другим.

Актер имеет в виду жизнь до ядерной катастрофы, когда Гуль был известен как Купер Говард. "Его ассоциации и мировоззрение были иными, чем сейчас. А теперь он охотник за головами. И он легенда в этом деле".

Тодд Говард, руководитель Bethesda, известный своей работой над играми, является исполнительным продюсером сериала. Сериал для Prime Video является каноническим по отношению к игровой франшизе.

Amazon также стоит за грядущим телесериалом God of War. Однако этот проект находится на ранней стадии разработки, и пока нет никаких сведений об актерском составе, сюжете, режиссере и других деталях.

Первый трейлер сериала Fallout может появиться уже сегодня.