Появились атмосферные персонажные постеры сериала Fallout

Одной из следующих крупных адаптаций видеоигр для телевидения станет Fallout, который выйдет на Prime Video в 2024 году. Сегодня появились несколько персонажных постеров к сериалу, посвященных некоторым главным героям.
В официальном описании сериала Люси описывается как "оптимистичная обитательница Убежища. Ее мирная и идеалистическая натура подвергается испытаниям, когда люди причиняют вред ее близким".
Уолтон Гоггинс играет Гуля в сериале, и на новом постере он стоит в дверном проеме на фоне пустоши.
Гоггинс рассказал о своем персонаже следующее:
Это человек, который 200 лет ходит по этой земле в пустоши. Он видел худшую сторону человеческой натуры и остался без эмоций. Он циничен. У него также есть злобное чувство юмора. Но, опять же, он не всегда был таким. Он был другим.
Актер имеет в виду жизнь до ядерной катастрофы, когда Гуль был известен как Купер Говард. "Его ассоциации и мировоззрение были иными, чем сейчас. А теперь он охотник за головами. И он легенда в этом деле".
Тодд Говард, руководитель Bethesda, известный своей работой над играми, является исполнительным продюсером сериала. Сериал для Prime Video является каноническим по отношению к игровой франшизе.
Amazon также стоит за грядущим телесериалом God of War. Однако этот проект находится на ранней стадии разработки, и пока нет никаких сведений об актерском составе, сюжете, режиссере и других деталях.
Первый трейлер сериала Fallout может появиться уже сегодня.
Ничего атмосферного не вижу.
Фаллаут 4 сама по себе без атмосферы в цветастом дерьме.
Единственное нормальное дополнение фархарбор где хоть что то есть от фаллаута. При этом длс реально лучше самой игры, учитывая конченную концепцию с роботами которая ни в какой из вселенных не пересекается со здравым смыслом фаллаута.
Вечно не довольные потребители( в худшем смысле этого слова ) ,которые в жизни ничего не создали,сейчас начнут говорить о том что не так, и не этак в этом сериале который ещё не смотрели)
в смысле не создал, я создал деньги которые а даю за продукт, и по этому имею право требовать
Вот так ты для меня выглядишь