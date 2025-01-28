Разработчики масштабной модификации Fallout: Nuevo Mexico отменили проект

Моддеры Fallout - очень увлеченные люди, которые на протяжении нескольких лет работали над различными масштабными и амбициозными проектами. Fallout: London был одним из таких проектов, который вышел полгода назад, а другой гигантский DLC-мод под названием Fallout: Nuevo Mexico разрабатывался какое-то время.

Это был невероятно амбициозный проект, целью которого было впервые перенести игроков из США в засушливые пустыни Мексики. В нем также обещали создать кастомные предыстории для персонажей, чего давно хотели фанаты Fallout, которым надоели вступления в убежищах, и добавить в игру играбельных гулей.

К сожалению, в отличие от Fallout: London, Fallout: Nuevo Mexico никогда не увидит свет. Команда, стоящая за проектом, решила полностью отменить его, о чем сегодня было объявлено в официальном дискорде проекта.

В заявлении, сделанном Zapshock, объясняется, что, хотя они и их команда не хотели отменять проект, им пришлось "расставить приоритеты в пользу моего психического здоровья и посмотреть правде в глаза". По его словам, команда, работающая над проектом, решила, что "финансовые и личные" затраты слишком велики, чтобы продолжать работу, и что объем работы, с которым они столкнулись, был "огромным".

Далее Zapshock благодарит всех, кто был с командой на протяжении всего пути, выражая признательность за все "от добрых слов, отзывов, волнений до просто веры в то, что мы пытались создать". Они также просят понимания в связи с отменой и говорят, что "всегда будут дорожить" временем, проведенным за работой над проектом.