Создатели успешного мода Fallout: London открыли игровую студию

Команда разработчиков масштабного мода Fallout: London объявила об открытии собственной студии. Несмотря на новый этап в карьере, они заверили фанатов, что продолжат активно поддерживать свое расширение для Fallout 4.
В честь этого события Team FOLON анонсировала патч 1.03, который станет чем-то большим, чем простое обновление. Новый контент будет дополнен вырезанными элементами, превращая его в полноценное DLC. Пока точная дата выхода остается неизвестной.
Мод Fallout: London вышел 25 июля 2024 года и мгновенно завоевал популярность. События разворачиваются в постапокалиптическом Лондоне 2237 года, предлагая игрокам огромную карту, уникальные виды оружия, одежды и множество квестов. Мод стал самым быстро скачиваемым в серии Fallout.
Ну молодцы, успехов им, после такого колоссального мода думаю что проблем со сбором средств не будет, если они начнут делать какую нибудь интересную RPG и выпустят её в раннем доступе, тут только вопрос в том на каком они будут делать движке, с движком Беседки то они отлично умеют работать.
Очень печально что Беседка пропускает таких талантливых людей (при чём речь не только об этом моде), а судя по поделке в виде Старфилда и старых тоже не осталось.
Не уверен что мододелы могут придумать что то свое, отрезанное от правообладателя fallout, это как говорится рожденный моды делать - новое не придумает.
Это не то чтоб мод, это считай целая игра на движке.
Нуу не знаю, там же фаллаут есть, поэтому пока что это не прям игра, а все таки мод.
Давай сойдёмся на том что это DLC от сторонней студии, как к примеру вегас )
хах. так они свой лондон перенесут на другой движок и будут продавать. подзаменят пару механик и все. форготн что-то там так вроде и сделали.
успешного? смищно