Создатели успешного мода Fallout: London открыли игровую студию

Команда разработчиков масштабного мода Fallout: London объявила об открытии собственной студии. Несмотря на новый этап в карьере, они заверили фанатов, что продолжат активно поддерживать свое расширение для Fallout 4.

В честь этого события Team FOLON анонсировала патч 1.03, который станет чем-то большим, чем простое обновление. Новый контент будет дополнен вырезанными элементами, превращая его в полноценное DLC. Пока точная дата выхода остается неизвестной.

Мод Fallout: London вышел 25 июля 2024 года и мгновенно завоевал популярность. События разворачиваются в постапокалиптическом Лондоне 2237 года, предлагая игрокам огромную карту, уникальные виды оружия, одежды и множество квестов. Мод стал самым быстро скачиваемым в серии Fallout.