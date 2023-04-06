Упоминание "New Vegas 2" уже исчезло из Steam-версии Fallout 4 ©

В новом обновлении Fallout 4 в Steam появилось упоминание о "New Vegas 2", но затем оно было быстро изменено и удалено.

22 марта обновление бэкенда Fallout 4 в Steam добавило множество файлов с одинаковым обозначением: "beta2". 4 апреля было добавлено еще несколько с крайне манящим названием "newvegas2". Однако спустя сутки эти файлы были быстро удалены. Вы можете сами увидеть эти файлы, запечатленные SteamDB, на изображении ниже:

Так, еще в феврале Тим Кейн и Леонард Боярский, два разработчика из Obsidian, создателя Fallout New Vegas, заявили, что ремастер игры 2010 года был бы "потрясающим". Учитывая, что New Vegas занимает особое место в сердцах поклонников Fallout, все, что хоть отдаленно связано с FNV, вызывает особый трепет.

Однако есть и другие, более вероятные объяснения появления "newvegas2" в Steam. Во-первых, это может быть просто шутка или трюк Bethesda, направленный на поднятие хайпа вокруг ожидаемого некст-ген обновления Fallout 4, которое должно появиться в 2023 году. Во-вторых, что несколько более перспективно, это может указывать на включение в Fallout 4 дополнительного DLC на тему Fallout New Vegas или дополнительных материалов, которые появятся в ближайшем будущем.

Третья возможность заключается в том, что Bethesda запускает подборку контента Creation Club, опять же на тему New Vegas. Есть и четвертый вариант: сиквел или ремастер New Vegas действительно находится в разработке, и Bethesda использует архив Fallout 4 в Steam в качестве своего рода испытательного стенда. Звучит дико? Тогда вспомните ранние упоминания "CS2" в Steam, которые стали первыми признаками подтвержденной сейчас Counter-Strike 2.