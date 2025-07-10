Fallout 76 получит контент по мотивам второго сезона сериала

Творческий директор Bethesda намекнул на тесное сотрудничество с создателями шоу от Amazon
Похоже, второй сезон сериала «Фоллаут» принесет с собой не только новые серии, но и свежий контент для Fallout 76. Творческий директор игры, Джонатан Раш, в недавнем интервью Variety намекнул на грядущую коллаборацию.
По его словам, команда разработчиков и создатели шоу находятся в постоянном контакте и уже строят совместные планы.
Мы постоянно обсуждаем подготовку контента к выходу сезонов сериала, и у нас уже есть кое-какие планы — заявил Раш, не вдаваясь в подробности, чтобы не испортить сюрприз.
К премьере второго сезона, которая ожидается в декабре 2025 года, в мире Fallout 76 могут появиться новые квесты, предметы или даже локации, напрямую связанные с событиями на экране.
Bethesda активно развивает игру, прислушиваясь к сообществу. Например, недавнее обновление с рыбалкой, по словам Раша, неожиданно «выстрелило» и показало, что геймерам нравятся комплексные механики.
Ну вариантов у них не особо много, учитывая что по лору между Ф76 и сериалом 200 лет.
Лучше бы возможность свои сервера на локальном компе делать получил.