Fallout 76 получит контент по мотивам второго сезона сериала

Творческий директор Bethesda намекнул на тесное сотрудничество с создателями шоу от Amazon

Похоже, второй сезон сериала «Фоллаут» принесет с собой не только новые серии, но и свежий контент для Fallout 76. Творческий директор игры, Джонатан Раш, в недавнем интервью Variety намекнул на грядущую коллаборацию.

По его словам, команда разработчиков и создатели шоу находятся в постоянном контакте и уже строят совместные планы.

Мы постоянно обсуждаем подготовку контента к выходу сезонов сериала, и у нас уже есть кое-какие планы — заявил Раш, не вдаваясь в подробности, чтобы не испортить сюрприз.

К премьере второго сезона, которая ожидается в декабре 2025 года, в мире Fallout 76 могут появиться новые квесты, предметы или даже локации, напрямую связанные с событиями на экране.

Bethesda активно развивает игру, прислушиваясь к сообществу. Например, недавнее обновление с рыбалкой, по словам Раша, неожиданно «выстрелило» и показало, что геймерам нравятся комплексные механики.