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Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.7 1 467 оценок

Fallout 76 стала временно бесплатной на ПК и консолях

butcher69
Новости

Fallout 76 пережила один из самых провальных запусков в истории, но за последние годы превратилась в отличную RPG с элементами сервиса. Если вы не играли в неё или забросили после неудачного старта, сейчас — лучшее время вернуться. В честь Дня Fallout, который отмечался вчера, 23 октября, Bethesda предлагает бесплатно поиграть в Fallout 76 в течение недели.

Также в игре запустили специальный ивент в честь Хэллоуина, который будет проходить до 5 ноября. Бесплатная неделя продлится до 29 октября, и все игроки на ПК и консолях смогут насладиться игрой.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Сергей Понащенко

Что значит бесплатно? То есть, её можно сейчас спокойно скачать и играть до 29го? А потом игру изымут или как?)

0
ADrus

Потом не будет доступа к серверу без покупки, как купишь сможешь продолжить.

0
Сергей Понащенко ADrus

Понял, спасибо.

0
антон фекалис

и смысл недельку играть то. хочется добавит в библиотеку что бы всегда играть а не только когда разрабы разрешат

-1
BEZERKERxz

для этого на ней сейчас скидка, не знаю сколько в других регионах но на украинском 200 рублей стоит

2
Пользователь ВКонтакте

А за неё кто-то ещё и деньги платит, чтобы играть? Давно уже онлайн фиксы есть на 76 фолыч... // Sgt Dornan

-1
Wolfenstein

сыграем когда за игру в ЭТО будут платить играющему

-2
Пользователь ВКонтакте

Так там оптимизация — посос полный. // Сергей Ступак

-3
QD19

обойдусь

-4
Пользователь ВКонтакте

Это уже не фаллаут // Aukhat Akim

-4
Пользователь ВКонтакте

А мне заплатят если я буду в нее играть? // Алексей Горин

-4
Пользователь ВКонтакте

roвнoeды. roвнoeды невер чендж // Александр Ковалёв

-5