Fallout 76 стала временно бесплатной на ПК и консолях

Fallout 76 пережила один из самых провальных запусков в истории, но за последние годы превратилась в отличную RPG с элементами сервиса. Если вы не играли в неё или забросили после неудачного старта, сейчас — лучшее время вернуться. В честь Дня Fallout, который отмечался вчера, 23 октября, Bethesda предлагает бесплатно поиграть в Fallout 76 в течение недели.
Также в игре запустили специальный ивент в честь Хэллоуина, который будет проходить до 5 ноября. Бесплатная неделя продлится до 29 октября, и все игроки на ПК и консолях смогут насладиться игрой.
Что значит бесплатно? То есть, её можно сейчас спокойно скачать и играть до 29го? А потом игру изымут или как?)
Потом не будет доступа к серверу без покупки, как купишь сможешь продолжить.
Понял, спасибо.
и смысл недельку играть то. хочется добавит в библиотеку что бы всегда играть а не только когда разрабы разрешат
для этого на ней сейчас скидка, не знаю сколько в других регионах но на украинском 200 рублей стоит
А за неё кто-то ещё и деньги платит, чтобы играть? Давно уже онлайн фиксы есть на 76 фолыч... // Sgt Dornan
сыграем когда за игру в ЭТО будут платить играющему
Так там оптимизация — посос полный. // Сергей Ступак
обойдусь
Это уже не фаллаут // Aukhat Akim
А мне заплатят если я буду в нее играть? // Алексей Горин
roвнoeды. roвнoeды невер чендж // Александр Ковалёв