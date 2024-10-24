Fallout 76 стала временно бесплатной на ПК и консолях

Fallout 76 пережила один из самых провальных запусков в истории, но за последние годы превратилась в отличную RPG с элементами сервиса. Если вы не играли в неё или забросили после неудачного старта, сейчас — лучшее время вернуться. В честь Дня Fallout, который отмечался вчера, 23 октября, Bethesda предлагает бесплатно поиграть в Fallout 76 в течение недели.

Также в игре запустили специальный ивент в честь Хэллоуина, который будет проходить до 5 ноября. Бесплатная неделя продлится до 29 октября, и все игроки на ПК и консолях смогут насладиться игрой.