В Fallout 76 начались празднования Хэллоуина

Bethesda Softworks анонсировала несколько новых тематических ивентов, приуроченных к празднованию Хэллоуина, которые пройдут в Fallout 76 в этом месяце. Главным событием станет возвращение Mischief Night, которое не проводилось несколько лет, да и место проведения тоже будет новым.

В период с 7 по 21 октября в рамках Mischief Night игроки смогут насладиться разнообразием декораций, костюмов и других элементов в духе Хэллоуина. А с 21 октября по 4 ноября в рамках ивента Spooky Scorched вас ждут хэллоуинские трофеи, «кошелек или жизнь» и праздничные костюмы. Мини-сезон Night at the Morgue принесет в Аппалачию еще больше мероприятий и наград, связанных с празднованием Хэллоуина. Кроме того, до 29 октября в Fallout 76 будет проходить конкурс Halloween C.A.M.P, где можно будет выиграть внутриигровые призы и продемонстрировать свои навыки строительства.

Все подробности об этих и других ивентах, некоторые из которых уже начались, представлены на официальном сайте Bethesda.