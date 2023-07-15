Для Fallout: New Vegas вышла демоверсия фанатского DLC Free Cheyenne ©

Моддер userKN выпустил демо-версию грядущего фанатского расширения для Fallout: New Vegas под названием Fallout: Free Cheyenne.



Fallout: Free Cheyenne Demo описывается как новое захватывающее приключение в центр постапокалиптической Америки, включающее три новых задания, совершенно новые фракции и целый новый мир для исследования. Моддер также утверждает, что для создания голосов, представленных в этом моде, он использовал ИИ-инструменты.

Судя по всему, Fallout: Free Cheyenne не такой масштабный, как предыдущий фан-DLC Fallout: Nuevo Mexico. Так что да, не стоит ожидать многого. Тем не менее, это новый бесплатный контент, поэтому я не думаю, что кто-то может пожаловаться на него.