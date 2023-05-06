Фанат скрестил нейросеть ChatGPT и Fallout: New Vegas ©

Вам уже наверняка известно двух проектах, которые пытаются объединить The Elder Scrolls V: Skyrim с языковыми моделями на основе «GPT» (GPT-3.5 и Inworld AI) и синтезаторами голосов Eleven Labs и xVASynth.

Как оказалось, фанаты серии Fallout тоже решили не оставать: ютубер под ником jedijosh920 показал демонстрационное видео Fallout: New Vegas, объединённую с языковой моделью GPT. В данной модификации игроку первым делом необходимо заговорить с NPC, а потом выбрать реплику «ChatGPT/OpenAI» и ввести то, что вы хотите спросить, после чего подождать некоторое время и наконец-то дождаться ответа от собеседника. В ролике Ютубер пытался заказать у барменши Труди суп из радтаракана, неудачно оскорбил Забей-Пита и обсудил философию Анклава с доком Митчеллом.

Как и в случае с другими аналогичными модами, нейросетевые реплики никак не влияют на отношения и прогресс квестов, а лишь позволяют больше погрузиться в мир игры и отыграть свою роль. К сожалению, на данный момент технология очень сырая - потребуются деньги и большие вычислительные мощности. Более того, ответы генерируются слишком медленно (от 30 секунд до 2 минут), что также убивает погружение.



Автор не обещает выпустить мод, но пишет что всё возможно и, быть может, когда нибудь все мы сможем опробовать этот мод.

Функция "расскажи мне о..." из оригинального Fallout.

Что интересно, концепт мода очень похож на забытую функцию "расскажи мне о..." из оригинальной Fallout. С её помощью игрок мог вводить текстовые запросы NPC и получать от них ответы, которые никак не влияют на квесты и мир, но позволяют получить дополнительную информацию о происходящем вокруг. Поскольку нейросети тогда не использовались разработчиками игр, ответы были ограничены и игрок был обязан писать запрос аналогичный разработчику, иначе NPC вас не поймёт.