Демонстрация локаций "Фабрика" и "Аэропорт" - мод Project Beta

Большая часть работы в настоящее время сосредоточена на финальных уровнях игры. Разработчики показывают уровень «Фабрика» и ранее недоступный в релизной версии «Аэропорт», полностью перестроенный в соответствии с концепт-артом, представленным до релиза, и некоторыми новыми изобретениями, которые позволят полностью раскрыть потенциал этой области.

В следующем видео представлен обзорный тур по комплексу на уровне «Болото» и всему аэродрому на уровне «Фабрика» в конце карты.

Болото

На изображениях представлен новый комплекс для Project Beta, смоделированный по образцу концепт-арта. Это был интересный опыт, поскольку потребовались новые, специально разработанные текстуры для максимально полного соответствия изображению. В него было внесено множество улучшений по сравнению с релизным комплексом и, возможно, в нём будет внутренняя зона, где игрок сможет осмотреть кольцевой комплекс изнутри в высоко детализированном и насыщенном окружении.

Помните этот рисунок из прошлого? Сегодня он воплотился в реальность в проекте «Бета», как и другие будущие локации, которые раньше существовали только на нарисованных картинках.

Архитектура — не единственное, о чём мы позаботились: мы также восстановили густую растительность с концепт-арта, которую вы можете заметить в видео в густых джунглях вокруг сферы.

Аэропорт

Аэропорт стал серьёзной частью работы. Там практически всё было переработано, и для наполнения окружения были добавлены новые ресурсы. Поскольку именно оттуда Krieger Corp. в основном завозили мутагенные ресурсы, это место пользуется особым вниманием и строго охраняется. Если вам интересно, как выглядел оригинальный аэродром, то территория, оставленная разработчиками, осталась такой:

Именно в этом месте должен был продолжаться уровень после того, как Джек и Вэл сбежали с взрывающейся фабрики. Судя по репликам и файлам миссий, Валери знала, как управлять самолётами, и, украв самолёт с взлётно-посадочной полосы, они обе попытались сбежать на Гавайи.

Специально для этого уровня были созданы новые огни для взлетно-посадочной полосы.

Для этого уровня так же был создан новый командно-диспетчерский пункт (вышка)