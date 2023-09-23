Для Far Cry стал доступен VR-мод ©

Поклонники Far Cry, сегодня для вас есть кое-что особенное. Хольгер "cabalistic" Фридрих выпустил VR-мод для первой Far Cry, позволяющий окунуться в ее мир в виртуальной реальности.

В Far Cry VR реализована полноценная визуализация и движение в масштабе комнаты 6DOF VR, а также полная поддержка контроллеров движения. Теперь игроки могут наводить оружие на цель естественным образом, используя руки, а для дополнительной стабилизации оружия можно использовать две руки.

Кроме того, теперь можно физически размахивать мачете и подниматься по лестницам вручную. Вы также можете прицеливаться из оружия, установленного на машине или транспортном средстве, указывая на него основной рукой.

Это обязательный мод для всех пользователей VR-устройств, и скачать его можно бесплатно с нашего сайта.