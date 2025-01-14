Ubisoft добавила достижения в Steam-версию Far Cry 3

Недавно компания Ubisoft сообщила, что Steam-версия Far Cry 4 получила поддержку достижений - это произошло спустя 11 лет после релиза игры.
Теперь система достижений Steam добралась и до Far Cry 3. Всего в игру было добавлено 44 достижения. Они будут синхронизированы с сервисом Ubisoft Connect - все ранее полученные достижения в лаунчере Ubisoft будут автоматически перенесены в Steam.
Только они, пока, сломаны. Если вы успели когда-то в Юплее открыть хоть одну ачивку для коопа, то синхронизация не работает
Работают! я получил только что:)
покупаем
юбисофт?
Эталонная часть. Ждал повод перепройти, и он настал.
Рад, что Юбики на грани банкротства. Хоть так начали шевелиться. Хотя надо было делать это 10 лет назад...
Пока петух не клюнет... Видать "опыт" со Skull and Bones, таки заставил вспомнить за культовые вещи)
быстрее ты на помойке окажешься, чем гигант разорится лолкек
как же ржачно с вас клоунов)))) сами еле еле батрачат на дядю и ноют тут по кд на цены, но уже 15 лет грезят о чужом разорении
у меня нет стимовской, только от юбиков // Сергей Зорин
Класс! Будет повод пройти, а то с 2014 не играл.... // Николай Монахов
Там как раз модно накатить HD текстуры // Владислав Тишков
Хорошие новости однако
А я только вот на днях сижу, думаю. В черный флаг добавили, а когда на фар край обратят внимание:)
интересно, в первый X-COM 93 года достижения добавят? может карточек завезут?
Лучше бы они добавили патчи или фиксы для Win 11 (24H2) 😉 Насчет третей не знаю, а вот пятая не запускается, 6-ую еще не тестировал на данной версию.
Они там заняты более насущными делами.
Не знаю, почему. Но никогда не возникало желания переиграть в игры этой серии. Кроме первой.
Самое время ... Зачем исправлять свои ошибки, тратить на это время... Нет, мы будем добавлять ачивки на игры, выпущенные более 10-и лет назад. Не говорю, что это плохо... Потрясающая расстановка приоритетов)
Мне кажется там просто сидел один прогер, который устал всё латать.
Вспомнил славные времена с FC3, прослезился.
Увидел что нет ачивок в Steam и такой "Хм, это же изи".
Принёс до кучи на работу готовый проект, сделанный дома.