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Far Cry 3 28.11.2012
Экшен, Шутер, От первого лица, Открытый мир
9.2 11 270 оценок

Ubisoft добавила достижения в Steam-версию Far Cry 3

Fimmti
Новости

Недавно компания Ubisoft сообщила, что Steam-версия Far Cry 4 получила поддержку достижений - это произошло спустя 11 лет после релиза игры.

Ubisoft добавила достижения в Steam-версию Far Cry 4; Far Cry 3 на очереди

Теперь система достижений Steam добралась и до Far Cry 3. Всего в игру было добавлено 44 достижения. Они будут синхронизированы с сервисом Ubisoft Connect - все ранее полученные достижения в лаунчере Ubisoft будут автоматически перенесены в Steam.

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Комментарии: 19
Ваш комментарий
Бэтмен из Блавикена

Только они, пока, сломаны. Если вы успели когда-то в Юплее открыть хоть одну ачивку для коопа, то синхронизация не работает

3
MRX_Q

Работают! я получил только что:)

0
Пэцка Глазэк

покупаем

1
OPen man

юбисофт?

-3
Kolyambus

Эталонная часть. Ждал повод перепройти, и он настал.

1
NochnoiGid

Рад, что Юбики на грани банкротства. Хоть так начали шевелиться. Хотя надо было делать это 10 лет назад...

0
Dubious Idea

Пока петух не клюнет... Видать "опыт" со Skull and Bones, таки заставил вспомнить за культовые вещи)

0
JohnTornton

быстрее ты на помойке окажешься, чем гигант разорится лолкек

как же ржачно с вас клоунов)))) сами еле еле батрачат на дядю и ноют тут по кд на цены, но уже 15 лет грезят о чужом разорении

-3
Пользователь ВКонтакте

у меня нет стимовской, только от юбиков // Сергей Зорин

0
Пользователь ВКонтакте

Класс! Будет повод пройти, а то с 2014 не играл.... // Николай Монахов

0
Пользователь ВКонтакте

Там как раз модно накатить HD текстуры // Владислав Тишков

0
Dubious Idea

Хорошие новости однако

0
MRX_Q

А я только вот на днях сижу, думаю. В черный флаг добавили, а когда на фар край обратят внимание:)

0
BewitchingBaron

интересно, в первый X-COM 93 года достижения добавят? может карточек завезут?

0
Nimlis

Лучше бы они добавили патчи или фиксы для Win 11 (24H2) 😉 Насчет третей не знаю, а вот пятая не запускается, 6-ую еще не тестировал на данной версию.

0
vzglydizugla

Они там заняты более насущными делами.

0
Ahnx

Не знаю, почему. Но никогда не возникало желания переиграть в игры этой серии. Кроме первой.

0
Akanegakubo_Momo

Самое время ... Зачем исправлять свои ошибки, тратить на это время... Нет, мы будем добавлять ачивки на игры, выпущенные более 10-и лет назад. Не говорю, что это плохо... Потрясающая расстановка приоритетов)

-1
Dubious Idea

Мне кажется там просто сидел один прогер, который устал всё латать.
Вспомнил славные времена с FC3, прослезился.
Увидел что нет ачивок в Steam и такой "Хм, это же изи".
Принёс до кучи на работу готовый проект, сделанный дома.

0