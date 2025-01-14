Ubisoft добавила достижения в Steam-версию Far Cry 3

Недавно компания Ubisoft сообщила, что Steam-версия Far Cry 4 получила поддержку достижений - это произошло спустя 11 лет после релиза игры.

Теперь система достижений Steam добралась и до Far Cry 3. Всего в игру было добавлено 44 достижения. Они будут синхронизированы с сервисом Ubisoft Connect - все ранее полученные достижения в лаунчере Ubisoft будут автоматически перенесены в Steam.