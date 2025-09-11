Согласно утечке, Far Cry 7 обещает больше внимания многопользовательскому режиму

Ubisoft планирует существенное изменение в Far Cry 7, уделив больше внимания многопользовательским элементам, что отличает её от предыдущих игр серии. Эта информация взята из отчёта журналиста Стивена Тотило, который кратко упомянул следующую часть серии в более широком анализе французской компании.
Хотя Far Cry 7 ещё не была официально анонсирована Ubisoft, в отчёте говорится, что разработчик стремится пересмотреть формулу франшизы, которая с самого начала традиционно отдавала приоритет одиночному режиму. Это стратегическое изменение, похоже, согласуется с предыдущими отчётами, которые уже указывали на возможную перестройку франшизы.
Согласно имеющейся информации, новая игра разрабатывается студией, созданной в партнёрстве с Tencent, китайским игровым гигантом. Основная цель — реализовать элементы, которые позволят игрокам «наслаждаться игрой дольше», что порождает предположения о возможном использовании онлайн-сервисов.
Это станет значительным шагом вперёд для франшизы Far Cry, известной своими обширными открытыми локациями, продуманным сюжетом с харизматичными злодеями и миссиями, которые игроки могут проходить относительно свободно. Франшиза, не выходившая с момента выхода Far Cry 6 в 2021 году, теперь, похоже, ищет способ удержать игроков на более длительное время.
Стоит отметить, что вся эта информация пока основана на утечках, и Ubisoft официально не комментировала разработку Far Cry 7 или ее возможные особенности.
Значительный провал скорее всего
Прощай, Far Cry
Лучше бы primal делали хоть какое то разнообразие
Primal фигня вообще не понравился
Однотипное разнообразие
так про всю серию можно сказать и primal но он хоть какой то вау эффект создает , в сравнении с остальными конвейерами от убейсофт
Не туда свернули
Юбики свернули не туда уже оооочень давно
Опять в сервесы лезут…
По факту уже 6 часть была хрен пойми для кого, добавить полоски хп людям и уровни оружия это уже приговор для приземленного сеттинга, тот же дивижн для меня является какой-то аномалией т.к. не понимаю я прикола стрелять в губки для урона по пол минуте. А теперь китайцы явно дали команду сделать игру с магазином скинов и тп ширпотреба.
Видать в игру ты играл на ютубе. С самой первой винтовки с обучающего острова и бронебойными патронами не ваншотятся только самые жирные враги в каске. На них надо 2 хэдшота. Первый сбивает каску. Второй - смерть
Все остальные умирают с одной пульки в голову
Либо кто-то играл на легкой сложность, либо у кого-то быль донатный пушки.
Уж поверь игра самая худшая, может ближе к концу и будут норм пушки если донатить, но я ее скипнул через пару часов когда во врагов стреляешь из винтовки в голову а они ещё бегают, просто писец, бронебойными их нельзя убить, но можно другими, очень реалистично
Серий Far Cry вообще не нужен сетевой режим . Это портит всё игру
Сделали бы как 5 фар край, только лучше, увы.
учитывая, что ходили слухи, что игра будет линейной, да еще с каким то таймером на 24 часа... да еще и с мульт наклоном, это 101.1% провал.. еще до релиза, убейсофты реально ебанаты, тупее них только сони, которая баранит свои самые перспективные франшизы, не делая по ним продолжения, зато выпуская штампованное гoвно..
Шаблонный Far Cry снова выпустят про какого - нибудь психопата, без нормального сюжета)