Far Cry 7 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Открытый мир
7.1 278 оценок

Согласно утечке, Far Cry 7 обещает больше внимания многопользовательскому режиму

monk70 monk70

Ubisoft планирует существенное изменение в Far Cry 7, уделив больше внимания многопользовательским элементам, что отличает её от предыдущих игр серии. Эта информация взята из отчёта журналиста Стивена Тотило, который кратко упомянул следующую часть серии в более широком анализе французской компании.

Хотя Far Cry 7 ещё не была официально анонсирована Ubisoft, в отчёте говорится, что разработчик стремится пересмотреть формулу франшизы, которая с самого начала традиционно отдавала приоритет одиночному режиму. Это стратегическое изменение, похоже, согласуется с предыдущими отчётами, которые уже указывали на возможную перестройку франшизы.

Согласно имеющейся информации, новая игра разрабатывается студией, созданной в партнёрстве с Tencent, китайским игровым гигантом. Основная цель — реализовать элементы, которые позволят игрокам «наслаждаться игрой дольше», что порождает предположения о возможном использовании онлайн-сервисов.

Это станет значительным шагом вперёд для франшизы Far Cry, известной своими обширными открытыми локациями, продуманным сюжетом с харизматичными злодеями и миссиями, которые игроки могут проходить относительно свободно. Франшиза, не выходившая с момента выхода Far Cry 6 в 2021 году, теперь, похоже, ищет способ удержать игроков на более длительное время.

Стоит отметить, что вся эта информация пока основана на утечках, и Ubisoft официально не комментировала разработку Far Cry 7 или ее возможные особенности.

Комментарии:  27
DIZNX

Значительный провал скорее всего

17
JackReacher

Прощай, Far Cry

9
vertehwost

Лучше бы primal делали хоть какое то разнообразие

8
Константин335

Primal фигня вообще не понравился

10
Haliburton

Однотипное разнообразие

3
vertehwost Haliburton

так про всю серию можно сказать и primal но он хоть какой то вау эффект создает , в сравнении с остальными конвейерами от убейсофт

4
K0t Felix

Не туда свернули

6
JackReacher

Юбики свернули не туда уже оооочень давно

6
Neko-Aheron

Опять в сервесы лезут…

4
Just-a-your-King

По факту уже 6 часть была хрен пойми для кого, добавить полоски хп людям и уровни оружия это уже приговор для приземленного сеттинга, тот же дивижн для меня является какой-то аномалией т.к. не понимаю я прикола стрелять в губки для урона по пол минуте. А теперь китайцы явно дали команду сделать игру с магазином скинов и тп ширпотреба.

4
Александр Назарко

Видать в игру ты играл на ютубе. С самой первой винтовки с обучающего острова и бронебойными патронами не ваншотятся только самые жирные враги в каске. На них надо 2 хэдшота. Первый сбивает каску. Второй - смерть

Все остальные умирают с одной пульки в голову

FretfulDoctor Александр Назарко

Либо кто-то играл на легкой сложность, либо у кого-то быль донатный пушки.

CRAZY rock GAME Александр Назарко

Уж поверь игра самая худшая, может ближе к концу и будут норм пушки если донатить, но я ее скипнул через пару часов когда во врагов стреляешь из винтовки в голову а они ещё бегают, просто писец, бронебойными их нельзя убить, но можно другими, очень реалистично

Федя Кочегар

Серий Far Cry вообще не нужен сетевой режим . Это портит всё игру

4
zangx

Сделали бы как 5 фар край, только лучше, увы.

3
fundamentalist

учитывая, что ходили слухи, что игра будет линейной, да еще с каким то таймером на 24 часа... да еще и с мульт наклоном, это 101.1% провал.. еще до релиза, убейсофты реально ебанаты, тупее них только сони, которая баранит свои самые перспективные франшизы, не делая по ним продолжения, зато выпуская штампованное гoвно..

2
PuaJl4eJl

Шаблонный Far Cry снова выпустят про какого - нибудь психопата, без нормального сюжета)

1
