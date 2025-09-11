Согласно утечке, Far Cry 7 обещает больше внимания многопользовательскому режиму

Ubisoft планирует существенное изменение в Far Cry 7, уделив больше внимания многопользовательским элементам, что отличает её от предыдущих игр серии. Эта информация взята из отчёта журналиста Стивена Тотило, который кратко упомянул следующую часть серии в более широком анализе французской компании.

Хотя Far Cry 7 ещё не была официально анонсирована Ubisoft, в отчёте говорится, что разработчик стремится пересмотреть формулу франшизы, которая с самого начала традиционно отдавала приоритет одиночному режиму. Это стратегическое изменение, похоже, согласуется с предыдущими отчётами, которые уже указывали на возможную перестройку франшизы.

Согласно имеющейся информации, новая игра разрабатывается студией, созданной в партнёрстве с Tencent, китайским игровым гигантом. Основная цель — реализовать элементы, которые позволят игрокам «наслаждаться игрой дольше», что порождает предположения о возможном использовании онлайн-сервисов.

Это станет значительным шагом вперёд для франшизы Far Cry, известной своими обширными открытыми локациями, продуманным сюжетом с харизматичными злодеями и миссиями, которые игроки могут проходить относительно свободно. Франшиза, не выходившая с момента выхода Far Cry 6 в 2021 году, теперь, похоже, ищет способ удержать игроков на более длительное время.

Стоит отметить, что вся эта информация пока основана на утечках, и Ubisoft официально не комментировала разработку Far Cry 7 или ее возможные особенности.