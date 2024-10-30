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Farming Simulator 25 12.11.2024
Симулятор, Песочница
7.5 28 оценок

Разработчики Farming Simulator 25 показали карту Хутан Пантай

monk70
Новости

GIANTS Software выпустила новый трейлер с картой Хутан Пантай для своей будущей игры Farming Simulator 25. В новом трейлере показано множество фантастических областей, представленных на карте, от неоновых вывесок, которые освещают ночь, до тихих святилищ, граничащих с городом, трейлер демонстрирует сельскохозяйственные земли, на которых процветают такие важные культуры, как рис.

Farming Simulator 25 выйдет 12 ноября для ПК, Mac, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В ней представлено более 400 машин и 150 реальных брендов.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Shadow B I G

О очередное обновление для фермера симулятора 2008 года

-1
Pastoral

ТраХтористы ГОу ГОу..

-1
BigusDickus

моя не хотеть работать на поле рис за миска рис. моя хотеть жена кошка и дом в пекин

-1