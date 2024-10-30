Разработчики Farming Simulator 25 показали карту Хутан Пантай

GIANTS Software выпустила новый трейлер с картой Хутан Пантай для своей будущей игры Farming Simulator 25. В новом трейлере показано множество фантастических областей, представленных на карте, от неоновых вывесок, которые освещают ночь, до тихих святилищ, граничащих с городом, трейлер демонстрирует сельскохозяйственные земли, на которых процветают такие важные культуры, как рис.
Farming Simulator 25 выйдет 12 ноября для ПК, Mac, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В ней представлено более 400 машин и 150 реальных брендов.
О очередное обновление для фермера симулятора 2008 года
ТраХтористы ГОу ГОу..
моя не хотеть работать на поле рис за миска рис. моя хотеть жена кошка и дом в пекин