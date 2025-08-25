ЧАТ ИГРЫ
FBC: Firebreak 17.06.2025
Экшен, Шутер, От первого лица, Кооператив
3.9 58 оценок

Онлайн FBC: Firebreak в Steam упал до минимальных значений

IKarasik

Шутер FBC: Firebreak из вселенной Remedy за последнюю неделю достиг минимального уровня онлайн-активности — одновременно в игре находились не более 22 игроков.

Тем не менее, студия продолжает верить в проект. Разработчики отмечают, что FBC: Firebreak относится к тем играм, которые раскрываются со временем и со временем могут завоевать внимание игроков.

Remedy честно признала провал Firebreak, но Control продолжает впечатлять - продажи превысили 5 млн копий

На проект возлагаются большие надежды в преддверии сентябрьского обновления, которое создатели называют большим шагом к улучшению ситуации. Выход апдейта будет сопровождаться масштабной маркетинговой кампанией, направленной на привлечение новых игроков и поддержку интереса к игре.

