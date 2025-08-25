Онлайн FBC: Firebreak в Steam упал до минимальных значений

Шутер FBC: Firebreak из вселенной Remedy за последнюю неделю достиг минимального уровня онлайн-активности — одновременно в игре находились не более 22 игроков.

Тем не менее, студия продолжает верить в проект. Разработчики отмечают, что FBC: Firebreak относится к тем играм, которые раскрываются со временем и со временем могут завоевать внимание игроков.

На проект возлагаются большие надежды в преддверии сентябрьского обновления, которое создатели называют большим шагом к улучшению ситуации. Выход апдейта будет сопровождаться масштабной маркетинговой кампанией, направленной на привлечение новых игроков и поддержку интереса к игре.