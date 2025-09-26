EA Sports FC 26 вышла на ПК и консолях

Футбольный симулятор EA Sports FC 26 стал доступен на ПК и консолях с текстовым переводом на русский язык, однако в России игра недоступна. Базовое издание в Steam стоит $70 (~5,8 тыс. рублей), а пополнить кошелек можно через VK Play.
Разработчики сделали акцент на обратной связи с фанатами. В игре появились два шаблона игрового процесса — соревновательный и реалистичный, что позволяет выбрать стиль под свои предпочтения. Вернулся Ultimate Team с новыми динамическими событиями и улучшенными режимами Rivals и Champs.
Также обновлены карьера тренера, режимы «Клубы» и «Карьера», добавлены новые классы и переработан дриблинг, который стал более отзывчивым. Искусственный интеллект игроков улучшен: футболисты лучше позиционируются на поле, а реакция вратарей стала более точной.
EA Sports FC 26 доступна на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, предлагая фанатам более реалистичный и адаптированный под их пожелания футбольный опыт.
как там 8к на ps5 pro поживает?
Он там вообще есть? ))))
Gran Turismo 7, F1 24, and No Man's Sky
Блин в фифе и Denuvo стоит(
Очередной шлак готов несите следующий. Ну такой уровень маразма в этой бесконечной шляпе есть русский а в BF6 нету это как понимать EA умники из менеджмента сидят с этим андроидом Уилсонам и гонят гусей.