EA Sports FC 26 вышла на ПК и консолях

Футбольный симулятор EA Sports FC 26 стал доступен на ПК и консолях с текстовым переводом на русский язык, однако в России игра недоступна. Базовое издание в Steam стоит $70 (~5,8 тыс. рублей), а пополнить кошелек можно через VK Play.

Разработчики сделали акцент на обратной связи с фанатами. В игре появились два шаблона игрового процесса — соревновательный и реалистичный, что позволяет выбрать стиль под свои предпочтения. Вернулся Ultimate Team с новыми динамическими событиями и улучшенными режимами Rivals и Champs.

Также обновлены карьера тренера, режимы «Клубы» и «Карьера», добавлены новые классы и переработан дриблинг, который стал более отзывчивым. Искусственный интеллект игроков улучшен: футболисты лучше позиционируются на поле, а реакция вратарей стала более точной.

EA Sports FC 26 доступна на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, предлагая фанатам более реалистичный и адаптированный под их пожелания футбольный опыт.