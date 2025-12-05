Состоялся релиз FEROCIOUS - шутер на выживание с динозаврами от первого лица

Издатель tinyBuild и разработчик OMYOG представляют FEROCIOUS - сурвайл шутер о борьбе с динозаврами и наемниками от первого лица. Игра доступна на PC (Steam). Есть полная текстовая поддержка (субтитры) на русском языке.

По сюжету игры, герой после кораблекрушении оказывается на враждебном острове, который живет своей жизнью. Здесь идет война за территорию и ресурсы. Экосистема острова крайне агрессивна. С одной стороны - хорошо вооруженные наемники и боевые роботы-мехи, которые прочесывают джунгли. С другой - вершина пищевой цепи: динозавры. От юрких рапторов до гигантских тираннозавров. Игроку придется лавировать между этими силами, используя окружение и перемещаясь по вертикальным уровням: древние руины, скалы, густые леса, чтобы не стать обедом или мишенью. То, как именно вы будете выстраивать стратегию выживания, зависит от каждого элемента окружения. Исследуйте, адаптируйтесь и оберните опасности острова в свою пользу.

Ключевым элементом геймплея стало устройство ультразвукового контроля (УКД), позволяющее брать под контроль некоторых динозавров. Разработчики подчёркивают тактическую глубину этой механики - приручённые существа могут служить транспортным средством, боевым союзником или помощником для решения различных задач. Разные виды динозавров обладают уникальными характеристиками – некоторые более послушны, другие требуют особого подхода. Управляемые ящеры могут не только участвовать в боях, но и переносить предметы, разрушать препятствия.

Также обещается система крафта оружия и снаряжения из подручных ресурсов. Сражения позиционируются как "вихрь напряженных битв", где нужно постоянно двигаться и импровизировать.

На игру скидка 20% до 18 декабря: 719 RUB / 412 UAH