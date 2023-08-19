FIFA 23 стала временно бесплатной в Steam

Ежегодный футбольный симулятор от EA. Является заключительной игрой в серии, поскольку EA и FIFA объявили о завершении сотрудничества.

В FIFA 23 есть 19 000+ игроков, 700+ команд, 100+ стадионов и 30+ лиг. Вы можете принять участие в международных турнирах высшего уровня — FIFA World Cup Qatar 2022 и FIFA Women's World Cup Australia and New Zealand 2023.

Кроме того, в этой части дебютирует женский клубный футбол, поэтому у вас будет возможность сыграть за лучшие женские команды мира.

Также стоит отметить, что ПК-версия игры впервые получила технологию HyperMotion.