FIFA 23 стала временно бесплатной в Steam

Поклонники футбольного симулятора FIFA 23 получили шанс опробовать игру бесплатно. Это можно сделать до 21 августа.кроме того, на игру распространяется хорошая скидка. Обычное издание можно забрать по сниженной на 75% цене, а ультимативное — на 60%.
Напомним, уже в следующем месяцев на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch выйдет новая часть футбольного симулятора. Правда, франшиза получит уже другое название — EA Sports FC 24. А оценить ее можно будет с 29 сентября.
Пользователям из России для скачивания тайтла нужно предварительно установить клиент Steam и воспользоваться прямой ссылкой steam://install/1811260
С выходом новой части Фифы, старая становится никому не нужна даже бесплатно
Нет, спасибо. Это ловушка.