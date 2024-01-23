Sony объявила о продолжении сотрудничества с Square Enix

Компания Sony Electronics объявила о продолжении сотрудничества с Square Enix в рамках популярного проекта по созданию ремейка Final Fantasy VII. Выход второй игры, Final Fantasy VII Rebirth, намечен на 29 февраля 2024 года, эксклюзивно для PlayStation 5.

Sony давно сотрудничает с Square Enix, и Final Fantasy является основой этих отношений. Sony, как правило, получает временную эксклюзивность на игры Square Enix. Вполне вероятно, что это способ напомнить всем, что только на PlayStation вы получите доступ к играм Final Fantasy раньше других.

Действие Final Fantasy VII Rebirth разворачивается после побега из Мидгара в первой части ремейка: Клауд и его спутники отправляются в погоню за Сефиротом по огромному миру за пределами города.