на главную
об игре
Final Fantasy 7 30.05.1998
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 098 оценок

Sony объявила о продолжении сотрудничества с Square Enix

butcher69
Новости

Компания Sony Electronics объявила о продолжении сотрудничества с Square Enix в рамках популярного проекта по созданию ремейка Final Fantasy VII. Выход второй игры, Final Fantasy VII Rebirth, намечен на 29 февраля 2024 года, эксклюзивно для PlayStation 5.

Sony давно сотрудничает с Square Enix, и Final Fantasy является основой этих отношений. Sony, как правило, получает временную эксклюзивность на игры Square Enix. Вполне вероятно, что это способ напомнить всем, что только на PlayStation вы получите доступ к играм Final Fantasy раньше других.

Действие Final Fantasy VII Rebirth разворачивается после побега из Мидгара в первой части ремейка: Клауд и его спутники отправляются в погоню за Сефиротом по огромному миру за пределами города.

5
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

Печально это все,надоели эти эксклюзивные права,даёшь всем играм мульти платформу

4
Wolfenstein

когда уже ix финалка выйдет ?

-3
Aristar4ik

хоть бы на пк никогда не вышла или лет через 5.

-3
СнопакДоминатор

Ты мутант или додик?

1