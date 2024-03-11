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Final Fantasy 7 30.05.1998
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 234 оценки

Создатели Final Fantasy 7 Rebirth признались в трудной разработке игры

Gutsz
Новости

Компания Square Enix в прошлом месяце выпустила долгожданное продолжение ремейка культовой Final Fantasy 7. Эта игра является лишь второй частью из запланированной трилогии, но предоставляет игрокам масштабный мир с десятками мини-игр и второстепенных заданий. Благодаря такому количеству контента Final Fantasy 7 Rebirth стала самой высокооцененной игрой всей франшизы за последние два десятилетия. Однако ее производство нельзя назвать гладким. Разработчики игры в недавнем разговоре с журналистами признались, что это был самый трудный этап в их профессиональной карьере.

Final Fantasy 7 Rebirth получилась чудовищно огромной игрой, если оценивать ее содержание. По мере прохождения игроки могут поучаствовать в разных мини-играх и глу**бже погрузиться в историю основных персонажей. Это потребовало от сценаристов и программистов приложить немыслимые усилия, на что могли бы пойти не в каждой команде разработчиков.

Как создателю, мне было очень интересно работать над игрой, но и объем работы был довольно тяжелым. Несмотря на это, команда UI упорно и бескомпромиссно работала над каждым элементом, причем на таком высоком уровне, что объем работы над каждым из них можно приравнять к отдельной игре.

— Говорит ведущий художник пользовательского интерфейса Хсуэ Хуэй Ляо

Трудную разработку Final Fantasy 7 Rebirth также подтверждает директор по окружению Такако Мияке. Он откровенно назвал производственный процесс "тяжелым" из-за масштабов контента, однако он не жалеет о потраченных усилиях своего отдела на итоговый результат, которые был тепло встречен игроками.

К высказываниям выше присоединился Тэруки Эндо, геймдизайнер боевой системы. Он заявил, что у него до самого конца не было уверенности в том, что его команда сможет собрать воедино все заготовки. Тем не менее разработчики справились и остались довольны результатом. Брать заслуженный отпуск они пока не намерены, ведь они уже работают над третьей частью, которая ожет потребовать еще больших усилий для реализации.

-2
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
JohnTornton

ваще по боку. на всех работах есть трудности, без них ничего не происходит. задолбали неженки на разрабах ныть

1
Беркут Слеер

Где ссылка на источник. Что за очередной фейк, без подтверждения. От таких новостей бы отписаться, да действительно важную пропустить можно.

0
Offn

UI.

так его с первой части не поменяли нисколько

0
Pycckuu_XAKEP

а кому вообще легко создавать игры? новость высосана из пальца

-1
wianewa

Блин Капком надо было учиться у своих же япошек как делать ремейки, а точнее их продавать. Вот выпустили бы Ре2 ремейк, за фул прайс, чисто полицейского участка. Потом 2ую часть ремейка - чисто канализацию, а потом завершить выпуск трилогии за фул прайс 3й частью - лабораторией. Какой каеф бы был.

-2
JohnTornton

они так и сделали лол
они изначально делали одну игру состоящую из 2 и 3 частей оригиналов.
а потом решили продать римейк2, а 3ю отдельно продать ещё разок, но чтобы хомяки не ныли на фуллпрайс, добавили туда мёртвый онлайн-режим
вот и всё
хомяки схавали, а капком довольны и с баблишком на счету

0
wianewa JohnTornton

Чё? Ре2 и Ре3 - 2 разные игры. В отличии от этой кринжовой продажи 7й части в виде 3х частей.

0