Создатели Final Fantasy 7 Rebirth признались в трудной разработке игры

Компания Square Enix в прошлом месяце выпустила долгожданное продолжение ремейка культовой Final Fantasy 7. Эта игра является лишь второй частью из запланированной трилогии, но предоставляет игрокам масштабный мир с десятками мини-игр и второстепенных заданий. Благодаря такому количеству контента Final Fantasy 7 Rebirth стала самой высокооцененной игрой всей франшизы за последние два десятилетия. Однако ее производство нельзя назвать гладким. Разработчики игры в недавнем разговоре с журналистами признались, что это был самый трудный этап в их профессиональной карьере.
Final Fantasy 7 Rebirth получилась чудовищно огромной игрой, если оценивать ее содержание. По мере прохождения игроки могут поучаствовать в разных мини-играх и глу**бже погрузиться в историю основных персонажей. Это потребовало от сценаристов и программистов приложить немыслимые усилия, на что могли бы пойти не в каждой команде разработчиков.
Как создателю, мне было очень интересно работать над игрой, но и объем работы был довольно тяжелым. Несмотря на это, команда UI упорно и бескомпромиссно работала над каждым элементом, причем на таком высоком уровне, что объем работы над каждым из них можно приравнять к отдельной игре.
— Говорит ведущий художник пользовательского интерфейса Хсуэ Хуэй Ляо
Трудную разработку Final Fantasy 7 Rebirth также подтверждает директор по окружению Такако Мияке. Он откровенно назвал производственный процесс "тяжелым" из-за масштабов контента, однако он не жалеет о потраченных усилиях своего отдела на итоговый результат, которые был тепло встречен игроками.
К высказываниям выше присоединился Тэруки Эндо, геймдизайнер боевой системы. Он заявил, что у него до самого конца не было уверенности в том, что его команда сможет собрать воедино все заготовки. Тем не менее разработчики справились и остались довольны результатом. Брать заслуженный отпуск они пока не намерены, ведь они уже работают над третьей частью, которая ожет потребовать еще больших усилий для реализации.
ваще по боку. на всех работах есть трудности, без них ничего не происходит. задолбали неженки на разрабах ныть
Где ссылка на источник. Что за очередной фейк, без подтверждения. От таких новостей бы отписаться, да действительно важную пропустить можно.
UI.
так его с первой части не поменяли нисколько
а кому вообще легко создавать игры? новость высосана из пальца
Блин Капком надо было учиться у своих же япошек как делать ремейки, а точнее их продавать. Вот выпустили бы Ре2 ремейк, за фул прайс, чисто полицейского участка. Потом 2ую часть ремейка - чисто канализацию, а потом завершить выпуск трилогии за фул прайс 3й частью - лабораторией. Какой каеф бы был.
они так и сделали лол
они изначально делали одну игру состоящую из 2 и 3 частей оригиналов.
а потом решили продать римейк2, а 3ю отдельно продать ещё разок, но чтобы хомяки не ныли на фуллпрайс, добавили туда мёртвый онлайн-режим
вот и всё
хомяки схавали, а капком довольны и с баблишком на счету
Чё? Ре2 и Ре3 - 2 разные игры. В отличии от этой кринжовой продажи 7й части в виде 3х частей.