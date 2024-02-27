В Final Fantasy 7 Rebirth будет почти 30 мини-игр

В беседе с Rolling Stone директор Final Fantasy 7 Rebirth Наоки Хамагучи рассказал о множестве мини-игр, в некоторые из которых вы будете играть на протяжении всей кампании, а к другим получите доступ только во время выполнения определенных заданий или в определенных местах на карте.

Одна из таких мини-игр называется Queen's Blood и представляет собой карточную игру, которая была разработана группой разработчиков, являющихся страстными поклонниками карточных игр. Карточная игра Rebirth расскажет целую предысторию, связанную с общим повествованием сиквела.

В нашей команде разработчиков было много членов, которые были очень сильными фанатами карточных игр. Мы создали эту группу, где обсуждали правила и то, как развивать Queen's Blood. Думаю, нам удалось создать нечто, что очень понравится любителям карточных игр.



В рамках Rebirth она представляет собой не просто карточную игру, в которую можно поиграть, а целую сюжетную линию, которая развивается вокруг Queen's Blood, и мы можем узнать, как появилась эта карточная игра, какова ее история и какую роль она играет в мире Final Fantasy 7.

Опытные игроки в ролевые игры, и в частности поклонники Final Fantasy, хорошо знакомы с идеей карточной игры в качестве побочного контента; на ум приходят Triple Triad из Final Fantasy 8 и Final Fantasy 14, а также Tetra Master из Final Fantasy 9.

Релиз Final Fantasy 7 Rebirth на PS5 состоится 29 февраля.