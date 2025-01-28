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Final Fantasy 7 Rebirth 07.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.6 172 оценки

Для Final Fantasy 7 Rebirth вышел машинный русификатор

AceTheKing
Новости

Как стало известно, пользователи olddude и Drushkin выпустили машинный текстовый русификатор для Final Fantasy 7 Rebirth.

Перевод был выполнен с помощью сервиса DeepL и судя по скриншотам требует значительных правок и вычиток, тем не менее с помощью него игроки без знания английского уже сейчас смогут понять основной сюжет и пройти игру.

+ ещё 1 картинка

Скачать машинный русификатор можно с нашего сайта:

Fantasy 7 Rebirth "Русификатор текста - машинный"

Так же для игры создается литературный перевод от команды Mognet, однако его придется подождать.

2
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Madiark
5
MNM 1985

)))

4
JohnTornton

лучше подождать отличный перевод от Mognet

3
My life is a game

как думаешь сколько примерно ждать?
могнет топ, его русики использовал в кризис коре и 1 часть ремейка

0
jax baron

очень хорошо - когда играть буду будет как надо.

1
Александр Гоголев

А еще больше интервалов между буквами нельзя было поставить?

1
yariko ookami

Это конечно хорошо. Сам пробовал переводить манга с японского через машинный перевод гугл и яндекс. Но без словаря и пузыря сакэ там все равно не разобраться. Машинный перевод хоть и продвинулся за последнее время, но далеко не идеален. Хотя, бесспорно, все же лучше чем вообще без перевода. Понять основу смысла он позволяет. К слову, ГТА:СА я первый раз проходил именно с машинным, вполне терпимо, лучше чем на енглишском!

0
jax baron

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-2