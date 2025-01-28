Для Final Fantasy 7 Rebirth вышел машинный русификатор

Как стало известно, пользователи olddude и Drushkin выпустили машинный текстовый русификатор для Final Fantasy 7 Rebirth.

Перевод был выполнен с помощью сервиса DeepL и судя по скриншотам требует значительных правок и вычиток, тем не менее с помощью него игроки без знания английского уже сейчас смогут понять основной сюжет и пройти игру.

Скачать машинный русификатор можно с нашего сайта:

Так же для игры создается литературный перевод от команды Mognet, однако его придется подождать.