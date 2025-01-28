Для Final Fantasy 7 Rebirth вышел машинный русификатор

Как стало известно, пользователи olddude и Drushkin выпустили машинный текстовый русификатор для Final Fantasy 7 Rebirth.
Перевод был выполнен с помощью сервиса DeepL и судя по скриншотам требует значительных правок и вычиток, тем не менее с помощью него игроки без знания английского уже сейчас смогут понять основной сюжет и пройти игру.
Скачать машинный русификатор можно с нашего сайта:
Так же для игры создается литературный перевод от команды Mognet, однако его придется подождать.
)))
лучше подождать отличный перевод от Mognet
как думаешь сколько примерно ждать?
могнет топ, его русики использовал в кризис коре и 1 часть ремейка
очень хорошо - когда играть буду будет как надо.
А еще больше интервалов между буквами нельзя было поставить?
Это конечно хорошо. Сам пробовал переводить манга с японского через машинный перевод гугл и яндекс. Но без словаря и пузыря сакэ там все равно не разобраться. Машинный перевод хоть и продвинулся за последнее время, но далеко не идеален. Хотя, бесспорно, все же лучше чем вообще без перевода. Понять основу смысла он позволяет. К слову, ГТА:СА я первый раз проходил именно с машинным, вполне терпимо, лучше чем на енглишском!
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