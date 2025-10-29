Руководитель Final Fantasy 7 Rebirth защищает использование жёлтой краски

Вековой спор об использовании жёлтой краски (или визуальных маркеров) в играх возобновился, теперь с весомой поддержкой директора Final Fantasy 7 Rebirth Наоки Хамагучи. В интервью GamesRadar разработчик обсудил эту тему и дал понять, что, несмотря на критику, этот тип визуальной подсказки по-прежнему играет важную роль в современном дизайне.

Дискуссия вокруг жёлтой краски, обозначающей тропы, подъёмы и интерактивные объекты, разгорелась после выхода Rebirth, когда некоторые игроки задавались вопросом, не мешают ли яркие визуальные эффекты погружению в игру. Хамагучи, однако, видит проблему иначе: для него главное — как эти подсказки реализованы, а не просто сам факт их существования.

Я понимаю, что идут споры о том, вписывается ли подобное в мир игр, нравится ли это одним, а другим — нет. Но я думаю, что в игре определённо существует потребность в подобном элементе, и в самых разных проявлениях. Разные разработчики, естественно, экспериментируют, пробуют разные подходы, чтобы понять, что лучше всего работает, что лучше всего подходит и как правильно применить это в своих играх.



Необходимость направлять игроков с точки зрения игрового процесса, показывать им, что можно делать, а что нужно, безусловно, существует. Затем, конечно же, возникают более масштабные споры о том, как это сделать, на каком уровне и что действительно работает. И всегда найдутся люди, которые скажут: „Нет, это не подходит, нам это не нравится“. И это нормально. Но я считаю, что такая потребность существует, и её стоит рассмотреть.

Эта функция, распространённая в экшенах и приключенческих играх, многими разработчиками воспринимается как необходимое зло, практичный способ избежать разочарования, не прибегая к громоздким интерфейсам. Тем не менее, в социальных сетях и игровых сообществах по этому вопросу продолжают разделяться мнения.